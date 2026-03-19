Kijevi csirke, brüsszeli csirkemell? Itt van a Kétarcú Konyhája!

Én, a kétarcú néven indult képregény Magyar Péterről, és úgy tűnik, hogy most a konyhákat is "meghódítja", ugyanis megérkezett a Kétarcú Konyhája, amiben nem csupán a fogások nevei árulkodók, hanem maguk a receptek is.

A Mindmegette írja, hogy a Kétarcú Konyhájában olyan ételek vannak, mint például Kijevi csirke külső támogatással, Fedősztori borsófőzelék, Kétszínű kalács, Álruhás töltött paprika vagy természetesen Brüsszeli csirkemell, a támogatott változat.

