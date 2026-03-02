Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így vágott vissza Hankó Balázs a tiszás politikus vádaskodásaira

hankó balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 09:19
tiszaerasmus
Hankó Balázs miniszter hétfő reggel közösségi oldalára kitett posztjában reagált Kollár Kinga Erasmus ügy kapcsán tett állításaira.
Bors
A szerző cikkei

Hankó Balázs Facebook-oldalán reagált Kollár Kinga Erasmus ügy kapcsán tett megjegyzéseire.

Hankó Balázs reagált a tiszás politikus vádaskodásaira
Hankó Balázs reagált a tiszás politikus vádaskodásaira / Fotó: Bodnár Boglárka

"Kollár Kinga azt írja, hogy ahhoz, hogy minden magyar diák újra részt vehessen az Unió Erasmus csereprogramjában és a kutatók is hozzáférjenek az uniós támogatásokhoz, hatályba kellene lépnie egy átláthatósági és összeférhetetlenségi problémákat orvosló jogszabály csomagnak.  

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a törvény készen van, a magyar országgyűlés 2024. őszén elfogadta és amint a Bizottság visszavonja a blokkolást abban a pillanatban – minden további lépéstől függetlenül – hatályba is lép. Ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról szóló 2024. 

Kollár Kinga  arról sunnyog, hogy az Európai Bizottság értékelte a törvényt majd kikötötte, hogy ehhez képest mit akar még? Miért nem vonja vissza a blokkolást? Mert el akarja venni egyetemeink autonómiáját. Mert összeférhetetlenségi szabályokat akar bevezetni a magyar rektorokra és mert az alapítványok kuratóriumaiból ki akarja zárni az egyetemek rektorait, professzorait és NGO-k által kijelölt tagokat akar beültetni.

Ez az, amit igazából a Tisza azonnal megadna az Európai Bizottságnak. Feladni a szuverenitásunkat, kiárusítani a magyar egyetemeket.

Hat magyar egyetem  3 éve beperelte az Európai Bíróságot, tavaly szeptemberben volt a tárgyalás,  és ebben a perben a TISZA nem a magyar egyetemek, egyetemisták, kutatók oldalán áll, hanem az Európai Bizottság oldalán! Hiszen tudjuk az egyik alaptézise Képviselő Asszonynak nem más, mint minél rosszabb a magyaroknak nekik annál jobb!"

A teljes poszt megtekinthető itt:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu