Deutsch Tamás: "Brüsszel és a Tisza háborúpárti, a magyarok azonban békét akarnak"

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a debreceni Háborúellenes Gyűlésen adott interjút a Borsnak, amiben kifejtette a Tisza párttal kapcsolatos véleményét. Deutsch Tamás szerint Brüsszel és a Tisza háborúpárti, a magyarok azonban békét akarnak.
Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a Tisza párt hatalomra kerülése esetén
elvenné a magyar családok pénzét és azt az ukránok háborújára költené.
A nemzeti kormány a magyarok érdekeit képviseli, a Tisza párt pedig ukránbarát, ukránpárti álláspontot képvisel. Belevinné Magyarországot azon Európai Uniós országok sorába, akik támogatják az ukrajnai háborút, úgy döntenének, hogy Magyarország beszállna Ukrajna pénzügyi finanszírozásába. Elvenné a magyar családoktól a pénzt és Brüsszelen keresztül ez Kijevbe jutna. Készek lennének még arra is, hogyha európai országok katonái mennének Ukrajnába, akkor magyar katonákat is küldjenek
- fogalmazott a Fidesz EP-képviselője a Tisza háborúpárti álláspontjával kapcsolatban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.