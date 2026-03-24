Gyopáros Alpár: Bosszúból akarják legyalulni a vidéket

Nagykanizsára érkezik Orbán Viktor országjárása, mely a múlt héten is hatalmas sikert aratott. Eddig minden állomáson hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, várhatóan így lesz ez kedden 18 órától, az Erzsébet téren.

A rendezvényen Gyopáros Alpár, a kormánypártok képviselőjelöltje elmondta, „mi magyarok, ha a szükség kívánja, össze tudunk fogni. A vidékben pedig ott van a magyarság lényege. Éppen ezért kiemelten fontos számunka a magyar vidék támogatása”.

Gyopáros beszélt arról, hogy Zala vármegye kiemelt nyertese a Magyar falu programnak. Elmondta, az elmúlt időszakban a programnak köszönhetően több száz útszakasz, és közintézmény újulhatott meg. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, ez a fejlődés gyorsan kerékbe törhet, hogyha a Tisza Párt kerül hatalomra Magyarországon.

Az a helyzet, hogy a veszély ennél nagyobb, ugyanis kimondták, a falvakat be kell zári, meg kell szüntetni

– emlegette fel Gyopáros Alpár a Tisza Párt szakértőinek korábbi kijelentéseit. Hozzátette, a Tisza Párt legyalulná a magyar vidéket.

Bosszúból akarják legyalulni a vidéket, mert azok választásról-választásra felsorakoznak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor mellett

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, illik komolyan venni a fenyegetéseket, és olyan embert támogatni, a választásokon, akik ismerik a vidéket, és megmentik a hazát a baj esetén.