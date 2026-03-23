„Fáklyával nem lehet tapsolni, úgy tudnak biztatni, ha bólintanak!” - Erre zúgott a Viktor, Viktor Kecskeméten

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 21:35
KecskemétországjárásOrbán Viktor
Orbán Viktor országjárása március 23-án Kecskemétre érkezett. A miniszterelnök beszédének első mondatát hosszan tartó Viktor, Viktor skandálás követte.

Orbán Viktor országjárása március 23-án kecskeméti állomásához érkezett. A miniszterelnök Kecskemét főterén tartott beszédét óriási tömeg hallgatta. Orbán Viktor első mondatát kitörő Viktor, Viktor skandálás követte. Pedig ezt megelőzően a miniszterelnök mindössze annyit mondott: "fáklyával nem lehet tapsolni, úgy tudnak biztatni, ha bólintanak!" A miniszterelnök mindössze ennyivel eksztatikus alaphangot adott az egész beszédének, amiben kitért többek között a választás legfontosabb tétjére, a háborúból való kimaradás fontosságára, és a Tisza Párt külföldi titkosszolgálatokkal való összejátszására.

Orbán Viktor fantasztikus hangulatot varázsolt Kecskeméten

Orbán Viktor Kecskeméten egy mondattal eksztatikus hangulatot teremtett, amiben bólintásra kérte az elképesztő nagyságú kecskeméti tömeget, mivel a többség kezében fáklya volt, amivel ugye nem lehet tapsolni.

Orbán Viktor nem véletlenül hangsúlyozta a bólintást, amivel a tömeg a támogatását jelzi, hiszen kiemelte, hogy az ilyen események célja az azonos értékeket valló emberek közösségének megerősítése. Beszédében arra kérte a helyieket, hogy támogassák a kormánypárti jelölteket, és kiemelte: számára fontos, hogy a parlamenti képviselők is támogassák a kormány munkáját.

 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kampány megmutatja a politikai oldalak közötti különbségeket, és a kormánypárt mögött áll nagyobb társadalmi támogatottság. 

A miniszterelnök kiemelt, elfogadhatatlan az ellenzéki Tisza Párt Magyarország elleni húzása. 

Ahogy az is elfogadhatatlan, hogy a külföldi titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!

Ebből is látszik, hogy Orbán Viktornak van igaza, aki szerint a választás egyszerű:

Vagy Zelenszkij alakít kormányt Magyarországon, vagy én. És ha már ilyen szűk a választék, akkor magamat ajánlanám.

- mondta a miniszterelnök.

Nem véletlen, hiszen nap, mint nap bizonyítékok sora kerül napvilágra azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt vezetője Magyar Péter az ukrán elnök, Zelenszkij társa. Ukrajnában már nyíltan kampányolnak Magyar Péternek. Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka elmondta: szerinte áprilisban le kell váltani a jelenlegi magyar kormányt, és olyan vezetést kell választani, amely helyreállítja a kapcsolatokat Kijevvel. Magyar Pétert eddig is támogatták az ukránok, de most már egyre nyíltabban teszik ezt.

Eközben Orbán Viktort kizárólag a magyar emberek érdekeit képviseli. Pont ezért többször kijelentette, hogy, amíg ő a miniszterelnök, Magyarország sem pénzt, sem fegyvereket, és még kevésbé katonákat sem fog küldeni Ukrajnának - írja a Ripost.

 

