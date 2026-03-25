Elképesztő felvétel a végeláthatatlan embertömegről: Esztergom is Orbán Viktor mellett áll

Esztergomba látogatott Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, akit a jelenleg zajló országjárása során minden állomáson hatalmas tömeg fogadott, és ez most sincs másképp, ugyanis olyan sokan mentek el az eseményre, hogy szinte nem is lehetett látni a gyülekezők végét, mindenki a kormányfőt akarta látni – elképesztő felvétel készült az óriási embertömegről:

Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda