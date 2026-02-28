Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dömötör Csaba: nyílt összejáték van a kijevi és a brüsszeli vezetés között

dömötör csaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:14
Háborúellenes Gyűlésháború
Megjegyezte, a sok-sok zsarolási eszköz mellé most az energetikai zsarolást is felvették az eszköztárba.
Bors
A szerző cikkei

Dömötör Csaba, az Európai Parlament képviselője az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Brüsszelben a meghatározó uniós épületek ukrán színekbe öltöztek, ami szimbóluma annak, hogy mindent alárendelnek a háborús politikának.

Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28 Dömötör Csaba
Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28
Fotó: Mandiner

Mint elmondta, a miniszterelnök napirenden kívüli beszédén is részt vett, melyet az ellenzék megpróbált elbagatellizálni. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

Mindenki olvassa el az Európai Parlament határozatát, amit ezen a kedden elfogadott. Minden benne van, ami garancia a szintlépésre. Benne van, hogy még több pénzt kell küldeni, fegyverekre kell költeni, és ez nem minden, ezeket a tagországokból küldött fegyvereket azt mondják, hogy orosz célpontok ellen is be kell vetni.

Hozzátette, a 20. század tragédiáiból ezt a következtetést nem kellene levonni, főleg, hogy rengeteg áldozatot követelnek a háborúk Azt is elmondta, nyílt összejáték van a kijevi vezetés és a brüsszeli vezetés között, a sok-sok zsarolási eszköz mellé most az energetikai zsarolást is felvették az eszköztárba.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu