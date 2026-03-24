Cseresnyés Péter: ha jön a Tisza Párt, jönni fog a migránspaktum is

Nagykanizsán folytatódik kedden Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 18 órakor az Erzsébet téren mond beszédet a Zala vármegyei városban. Cseresnyés Péter Nagykanizsán kifejtette, arról is döntünk, hogy bele sodornak-e bennünket egy olyan háborúba, amelyhez semmi közünk nincs.

Cseresnyés Péter magyar politikus, korábbi nagykanizsai polgármester / Orbán Viktor Országjárás Nagykanizsa 2026.03.24. Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere

A kormánypártok helyi jelöltje rámutatott: ha jön a Tisza Párt, jönni fog a migránspaktum is. Mint mondta, mindent, amit elértünk, elveszíthetjük. Hozzátette: a Tisza képviselői elkotyogták, mit tennének valójában. Emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira, aki arról beszélt, nem mondhatják el, mit csinálnának, mert megbuknának.

A párt szakértői is kikotyogták mit fognak csinálni. Megszüntetik a családi adókedvezményt, eltörlik a rezsicsökkentést, és a 13. havi nyugdíjat is badarságnak nevezték

– emlékeztetett Cseresnyés.

Azt mondta, sokan nem értékelik azokat az eredményeket, amiket 2010 óta elértünk. „A Tisza támogatói ezt természetesnek veszik, de mindezek addig lesznek, amíg a ők el nem veszik” – mondta, majd hozzátette: talán ezért küldték Magyarországra a Shell globális alelnökét. Arról is beszélt, sokat fejlődött az ország és Nagykanizsa térsége is az elmúlt években.

Emlékeztetett: a tiszások ukrán nemzeti lobogós felsőben pózoltak az EP-ben. Hozzátette: Magyar Péter gazdái arról beszélnek, hogy Európának harcolnia kell. Manfred Weber álma, hogy harcolniuk kell Ukrajnába. Weber harcostársának tekinti Magyar Pétert. Szerinte ha a Tisza Párt nyerne, a háború szele rázná ajtajainkat.