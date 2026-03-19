CPAC Hungary: nem akárkivel bővült a résztvevők névsora

Tovább bővült a CPAC Hungary résztvevőinek a sora, ezúttal André Ventura nevét jelentették be Szánthó Miklós Facebook-oldalán.
Budapestre érkezik André Ventura is, aki a Chega alapítójaként néhány év alatt országos tényezővé vált Portugáliában.
André nem megy a szomszédba egy kis globalizmus kritikáért, nyíltan kiáll a nemzeti szuverenitás mellett, felszólal a migráció és az uniós intézmények túlkapásai ellen.
Ukrajna ügyében is határozott álláspontot képvisel: Európának saját érdekeit kell szem előtt tartania, és nem sodródhat bele a háborúba – ahogyan Brüsszel és hazai ügynökeik szeretnék!
A #CPACHungary színpadán egy markáns, vitákat generáló hang érkezik, aki nem fél kimondani azt sem, amit mások inkább elhallgatnak.
Fel, győzelemre!
- olvasható a bejegyzésben.
A CPAC Hungary, 2026. március 21-én kerül megrendezésre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.