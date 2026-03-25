BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bild: Magyarországon a legolcsóbbak az üzemanyagárak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 16:01 / FRISSÍTÉS: 2026. március 25. 16:02
Időben lépett a védett ár bevezetésével a magyar kormány. Ez derül ki a Bild adataiból.
Bors
A szerző cikkei

A Bild szerdán arról írt, hogy egy elhúzódó háború Iránnal hamarosan súlyosan érintheti az autósokat és a légitársaságokat. A lap idézi Katherina Reiche német szövetségi gazdasági minisztert, aki egy keddi konferencián arra figyelmeztetett, hogy akár már néhány héten belül üzemanyaghiány alakulhat ki Németországban. 

A Bild szerint benzinhiány jöhet Németországban, ha elhúzódik az iráni konfliktus

A Bild adatai szerint a magyar fogyasztók fizetik a legalacsonyabb árakat tankoláskor

A német politikus szerint a tartósan magas energiaárak mintegy 40 milliárd eurós veszteséget okozhatnak Németországnak, és nőhet az infláció. Az üzemanyag-ellátás stabilizálása érdekében a német kormány már felszabadította stratégiai olajkészleteinek egy részét, és a szélsőséges áringadozások ellensúlyozására intézkedéscsomagot vezettek be, amely napi egy áremelésre korlátozza a benzinkutakat.

A Bild a februári és a március árakat hasonlította össze

A Bild által közölt uniós üzemanyagárak azt is alátámasztják, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a benzin és a dízel ára Európában, és nálunk emelkedtek a legkevésbé az autósok költségei a korábbi árakhoz képest.

Csütörtökön tovább emelkednek a piaci árak

A Holtankoljak információja szerint csütörtöktől a benzin bruttó piaci ára 3 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe.

Forrás: Ripost 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
