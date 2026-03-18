Beleremegett a föld is: ezek voltak Orbán Viktor elmúlt 72 órájának legfontosabb pillanatai

Orbán Viktor a március 15-i hatalmas sikerű Békemenet után országjárásba kezdett. A miniszterelnök országjárásának második állomásán, Egerben, a Dobó téren óriási tömeg gyűlt össze. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át az esemény színhelyére, amely teljesen megtelt az este során.
Miután Orbán Viktor a színpadra lépett, egy kéréssel fordult az egybegyűltek felé: Pajtók Gábor támogatását kérte a helyiektől, akit nagy harcosnak tart.
Kijelentette, azért szeret Egerbe jönni, mert abból győzelem szokott következni.
„Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”– fogalmazott a kormányfő, aki ismét megerősítette, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból. Nyugat-Európa szenved ettől, gyárak zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, iparágak tűnnek el, ennek ellenére ők a pénzüket a háborúba küldik.
Orbán Viktor megerősítette: „arra kell vállalkoznunk, hogy sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült. Békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! Azt kívánom Önöknek, hogy
olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból.”
– tette hozzá a miniszterelnök.
Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ellenfeleinknek egyetlen célja van: Magyarországot visszaalakítsák egy olyan országgá, amelyből a nemzetközi nagytőke gazdagodik. Nemet kell erre mondanunk és folytatnunk kell a munkát, ami elhozott minket idáig. Ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az egész országot és a végén győzni fogunk”.
Az országjárás első napján, Kaposváron ugyancsak több ezer ember előtt Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes arra, hogy megvédje azt „Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!” – szögezte le.
A kormányfő arra is rámutatott, hogy óriási nyomás alatt állunk az EU részéről. „Olyan kormányt akarnak a nemzeti kormány helyébe ültetni, ami teljesíti Ukrajna és Brüsszel követeléseit és átadja Magyarország erőforrásait az Ukrajnát finanszírozó csoportoknak. Nem véletlen, hogy miközben élethalál harcot vívunk az energiáért, olyan minisztert akarnak, aki a Shell vezetője volt” – hangsúlyozta.
A miniszterelnök beszéde végén arra is kitért, hogy azt is vállalják, hogy akármilyen trükkökkel is próbálkoznak, sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami az övék.
Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. Ezt mind úgy érjük el, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúból.”
Mi vagyunk többen! Magyarország békés sziget marad” – tette hozzá.
A kaposvári fórum hangulatát egy váratlan esemény is emelte. Egy három-négy év körüli kislány egyszer csak szólongatni kezdte Orbán Viktort, akihez a miniszterelnök kedvesen hozzá is szólt, sőt, a rendezvény végén még a színpadon magához is ölelte.
Orbán Viktor országjárása szerdán Dunaújvárosban folytatódik. A miniszterelnök szimpatizánsait 18 óra 30 percre várja a Dózsa György térre.
