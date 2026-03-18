Beleremegett a föld is: ezek voltak Orbán Viktor elmúlt 72 órájának legfontosabb pillanatai

„Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”– fogalmazott a kormányfő, aki ismét megerősítette, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból. Nyugat-Európa szenved ettől, gyárak zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, iparágak tűnnek el, ennek ellenére ők a pénzüket a háborúba küldik.

Orbán Viktor megerősítette: „arra kell vállalkoznunk, hogy sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült. Békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! Azt kívánom Önöknek, hogy

olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból.”

– tette hozzá a miniszterelnök.

Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ellenfeleinknek egyetlen célja van: Magyarországot visszaalakítsák egy olyan országgá, amelyből a nemzetközi nagytőke gazdagodik. Nemet kell erre mondanunk és folytatnunk kell a munkát, ami elhozott minket idáig. Ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az egész országot és a végén győzni fogunk”.

„Magyarország békés sziget marad”

Az országjárás első napján, Kaposváron ugyancsak több ezer ember előtt Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes arra, hogy megvédje azt „Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!” – szögezte le.