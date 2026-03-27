Ábrahám Róbert a tiszás drogbotrányról: Magyar Péter szipogva magyarázkodik, be van állva a kokaintól

Az elmúlt napokban több olyan hangfelvétel is nyilvánosságra került, amelyeken Radnai Márk, Magyar Péter jobbkeze, leghűségesebb társa és egyben a Tisza Párt alelnöke beszél "varázslatos" LSD-ről, "g*ci sok" kokainról, és hasonló dolgokról. Úgy tűnik, hogy Magyar Pétert, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij jó barátját körülveszi a drog. Ábrahám Róbert oknyomozó újságírót nem lepi meg, ami történik – írja a Ripost.

Több hangfelvételen is beszél a drogbulikról, kokainról Radnai Márk (jobbra), Magyar Péter (Balra) legfőbb bizalmasa

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Be van állva a kokaintól

"Az egész botránnyal kapcsolatosan nekem nem is a drog a legmegrázóbb, bármennyire meglepő, mert ahhoz hangfelvétel sem kellett, hogy az ember felismerje annak jeleit a Tisza egyes vezetőin. Így Magyar Péteren is" – mondja Ábrahám Róbert oknyomozó újságíró.

Ábrahám Róbert

Ahogy fogalmaz, az, hogy Tisza vezére használ kokaint, a napnál is világosabb.

"Az a fajta teátrális agresszió, amit Magyar Péter rendszeresen bemutat, majd más alkalommal, szipogva magyarázkodik a Telexnél, tipikusan annak jele, hogy

be van állva a kokaintól.

Ez a Tony Montana életérzés, az enyém a világ, bármit megtehetek. Amikor meg lejön a cuccról, a megszeppent kisfiú szerepét játssza. Ahogy szipogásai is ezt erősítik.

Minden közül azonban a legárulkodóbb jel az istenember feeling, amit rendszeresen mutat. És az egymásnak ellenmondó össze-vissza hazudozás, fenyegetés.

A kokain

egy ego-drog,

a kokainfogyasztó, amikor használja a szert, mindig fellengzős, mindig fenyegető, mindig agresszív, vehemens.

Pont, mint Magyar Péter.

Mindez persze világos, jó kivehető, de adja magát a kérdés, mi az, ami a sokat látott oknyomozó újságírót leginkább meglepi.

"Meg kell nézni azt, hogy az egész történet hogyan kezdődött. Az egész pártnak ugye van az elnöke, aki úgy lett politikus, hogy lehallgatta a feleségét. Később kiderült, hogy őt azután lehallgatta a a későbbi barátnője Vogel Evelin. Aztán Radnai Márk, a párt második embere közli a lehallgató Vogel Evelinvel, hogy miközben ő lehallgatta a feleségét lehallgató Magyar Péter, Magyar Péter lehallgatta őt."

Szövevényes, mint egy krimi, pedig sajnos ez Magyar Péter színrelépésével mindennapossá vált.