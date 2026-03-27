Ábrahám Róbert a tiszás drogbotrányról: Magyar Péter szipogva magyarázkodik, be van állva a kokaintól

Az elmúlt napokban több olyan hangfelvétel is nyilvánosságra került, amelyeken Radnai Márk, Magyar Péter jobbkeze, leghűségesebb társa és egyben a Tisza Párt alelnöke beszél "varázslatos" LSD-ről, "g*ci sok" kokainról, és hasonló dolgokról. Úgy tűnik, hogy Magyar Pétert, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij jó barátját körülveszi a drog. Ábrahám Róbert oknyomozó újságírót nem lepi meg, ami történik – írja a Ripost.
"Az egész botránnyal kapcsolatosan nekem nem is a drog a legmegrázóbb, bármennyire meglepő, mert ahhoz hangfelvétel sem kellett, hogy az ember felismerje annak jeleit a Tisza egyes vezetőin. Így Magyar Péteren is" – mondja Ábrahám Róbert oknyomozó újságíró.
Ahogy fogalmaz, az, hogy Tisza vezére használ kokaint, a napnál is világosabb.
"Az a fajta teátrális agresszió, amit Magyar Péter rendszeresen bemutat, majd más alkalommal, szipogva magyarázkodik a Telexnél, tipikusan annak jele, hogy
be van állva a kokaintól.
Ez a Tony Montana életérzés, az enyém a világ, bármit megtehetek. Amikor meg lejön a cuccról, a megszeppent kisfiú szerepét játssza. Ahogy szipogásai is ezt erősítik.
Minden közül azonban a legárulkodóbb jel az istenember feeling, amit rendszeresen mutat. És az egymásnak ellenmondó össze-vissza hazudozás, fenyegetés.
A kokain
Pont, mint Magyar Péter.
Mindez persze világos, jó kivehető, de adja magát a kérdés, mi az, ami a sokat látott oknyomozó újságírót leginkább meglepi.
"Meg kell nézni azt, hogy az egész történet hogyan kezdődött. Az egész pártnak ugye van az elnöke, aki úgy lett politikus, hogy lehallgatta a feleségét. Később kiderült, hogy őt azután lehallgatta a a későbbi barátnője Vogel Evelin. Aztán Radnai Márk, a párt második embere közli a lehallgató Vogel Evelinvel, hogy miközben ő lehallgatta a feleségét lehallgató Magyar Péter, Magyar Péter lehallgatta őt."
Szövevényes, mint egy krimi, pedig sajnos ez Magyar Péter színrelépésével mindennapossá vált.
Hogyha ehhez hozzácsapjuk azt, hogy időközben kiderült, az informatikusaik rögzítették egymást, meg a pártot, meg mindenkit, akkor szerintem ez sokkal mélyebb kérdéseket mint az önmagában rendkívül súlyos drogügyek – mondja Ábrahám Róbert, aki le is vezeti, hogy miért.
"Van egy párt, ami tulajdonképpen már alapból az árulása indított, és arra alapozta önmagát, időközben a párt résztvevői egymást is folyamatosan elárulják, fölveszik és zsarolják egymást. Még azt is felvették, ahogy a kokainos bulijukról beszélnek, és akkor jön az ominózus budapesti szoba, ahol elhangzik az állítás, hogy Magyar Péter személyesen mérte ki a kokaint, és vitte be tálcán Vogel Evelinnek... Mindez egy ilyen felforrósodott nemzetközi helyzetben, ami most éppen van, és amiben Magyarország szerepe, jelentősége megsokszorozódott. Nemcsak arról szól a választásunk, hogy Magyarország merre megy, hanem arról is, hogy Európa merre megy, mert mi vagyunk az utolsó mentsvár" - összegez az oknyomozó újságíró.
