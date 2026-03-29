Elhoztuk a legfontosabb részleteket a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban

Miről is van pontosan szó? Adott egy fiatal férfi, H.D., aki a Tisza Párt informatikusaként dolgozott. Csakhogy eléggé úgy tűnik, hogy közben az ukránoknak is bedolgozott. Mégpedig nem is akárhogyan: először még csak az ukrán kibervédelemben látott el védelmi feladatokat, majd a megbízóktól már egyre inkább Oroszországot támadó munkákat kapott. Ezt a magyar kémelhárításnak is sikerült kiszimatolnia, de még mielőtt lépni tudott volna, Szabó Bence, a Tisza által felkapott rendőr mindent borított. Hosszú hónapok, ha nem évek munkáját tette ezáltal semmissé. Mutatjuk a tiszás ügynökbotrány legfontosabb részleteit.
Szombat délelőtt óta nyilvános az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus meghallgatása. Az 50 perces videót az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) tette közzé, mi pedig az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket.
H.D. a videóban elismeri, külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. Ez az egész beszervezés egy észtországi informatikai képzéssel indult (aminek háttere megkérdőjelezhető, az ott kapott diplomát H.D. a mai napig nem tudta "validálni"). Ott idővel elkezdték megbízni Ukrajnát védő műveletekkel, amik orosz hecker csapatok kibertámadásai ellen irányultak.
Amikor kitört az ukrajnai háború, engem az nagyon felzaklatott. A mai napig emlékszem arra a napra. És úgy gondoltam, hogy ez így nincs rendjén. Akárhogy is ez egy proxiháború Amerika és Oroszország között, szerencsétlen civilek vannak ott kitéve a háborúnak és az egész egy szemét dolog. És én úgy éreztem, hogy bár nem volt, nincs egy olyan kiemelkedő tudásom, de mégis csak egy olyan informatikai tudásom van, ami hasznosítható olyan szempontból, hogy a nem éppen fényes kibervédelmi állapotok Ukrajnában, azokat kicsit támogassam illetve arra is, hogy gyűjtsek Ukrajnának
— fogalmaz a videóban H.D.
Frissítettünk rendszereket, ráraktunk ips -t, konfiguráltunk, elemeztünk bejövő hálózati forgalmat és javítottuk a rendszereket. Elég sok ilyen Skadás embert megismertem, mert nyilván a Skada rendszereket elég gyakran támadják. A Skadához annyira nem értek, de szerettem volna segíteni ezt az ukrán célt, hogy megvédjék a hazájukat
— magyarázza a videóban, hogy pontosan mindezt miért?
Hát azért, mert H.D. része akart lenni az orosz terjeszkedés megfékezésének, amit állítása szerint támogattak az észtek is.
H.D. meghallgatásából arra is fény derül, milyen internetes felületeket tartották a kapcsolatot egymással.
Internetes fórumokon, telegram csatornákon beszéltem olyanokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, akik nem csak a védekezésre koncentráltak. Telegramon, mátrix chaten. Mihez milyen rendszer kell. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek. Gyakran változtatva is voltak a becenevek amikor új helyen chateltünk
— hallható a videóban.
A virtuális téren kívül azonban volt, hogy személyesen is találkoztak, H.D.-t ugyanis Ukrajna fővárosába, Kijevbe is kiutaztatták.
A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO tagországba vagy NATO szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie
— magyarázza. Furcsa egy képzés volt ez.
A videóban van egy rész, ahol maga a beszervezett informatikus ismeri el, hogy az ukránok támadták meg a Barátság kőolajvezetékét, amin keresztül Magyarországra érkezett az olcsó orosz olaj:
Nyilván az orosz-ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Drúzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Drúzsbát támadni vagy ilyesmi. Azt első sorban nem is a skadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint
— mondja, majd hozzáteszi:
Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert meg ilyenek, de én ezekkel nem vállaltam közösséget akik ennyire ilyen radikálisak és akik kifejezetten azt akarják, hogy a magyarokat sérteni azzal, hogy olyan dolgokat támadni, amik Oroszországból vannak.
Bár a baloldali sajtó próbálja tagadni és állítja, hogy ez 50 perces videó semmiféle beszervezésre nem bizonyíték, mi azért ajánljuk az olvasó figyelmébe a következő sorokat:
A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés, mert több olyan gyanús dolog is felmerült
— mondta a meghallgatás során H.D.
De vajon milyen későbbi akcióra gondolhatott? Mindjárt kiderül!
H.D. arról is beszélt, hogy volt egy Davidov nevű kapcsolattartó, akivel élőben is találkozott.
Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Radnaron (észt kapcsolat) keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Mátrixon
— magyarázza a korábbi tiszás informatikus.
Davidov beszélt arról, hogy lehetne akár egy ilyen csapatot csinálni így belül, akik kifejezetten tovább segítik komplexebb módon Ukrajnát és felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban részt venni meg ilyesmi. De mindenki vonakodott ettől
— hallható a videóban.
H.D. állítja, hogy idő közben ő kiszállt:
Ezekből a tevékenységekből már kiléptem, nem végzek védekező tevékenységet sem, mert azt láttam, hogy ez átmegy abba, hogy egyre inkább tényleg ez a támadó stílus meg kicsit bugyuta, meg az egész háború kicsit átértékelődött bennem, hogy hogyan látom. És nem vagyok már ilyen csoportokban, nem tartom a kapcsolatot ezekkel az emberekkel
— teszi hozzá.
