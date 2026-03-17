A kormány minden erejével védi a családok pénztárcáját

A magyar családoknak egyre több veszéllyel kell szembe néznie, aminek elsődleges kiváltó okai a nemzetközi térben keresendők. A négy éve tartó orosz-ukrán háború mellett már az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus is komoly drágulással fenyeget az élet több területén is.

A tankolás, a rezsi és az élelmiszerek költségei is egyre magasabbak lennének, ha nem lennének a kormányzati támogatások

Rezsicsökkentés és rezsistop

Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak. A kontinensen egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat az elszabaduló energiaáraktól. A rezsicsökkentett ár minden magyar családnak biztosított a lakossági átlagfogyasztás szintjéig.

A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár felhasználási helyenként 1729 m3/év fogyasztásig vehető igénybe. A villamos energia esetében a rezsicsökkentett ár felhasználási helyenként 2523 kWh/év fogyasztásig vehető igénybe. Eddig a határig minden magyar család, minden magyar fogyasztó a rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a földgázt.

A 2026. januári rendkívüli hideg miatt a kormány korábban úgy döntött, hogy egyszeri, 30%-os mennyiségi kedvezményt (rezsistop) biztosít a fűtési célú gáz- vagy áramfogyasztásra a lakossági ügyfeleknek. Gázszolgáltatás esetén a kedvezmény automatikus. Áramalapú fűtésnél vagy a gáz helyett áramra történő igénylésnél 2026. április 30-ig nyilatkozni kell az MVM-nél.

Árréscsökkentés

A kormány mindent megtesz, hogy megvédje a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért 2026. május 31-ig meghosszabbította az árréscsökkentés intézményét. Az intézkedés eredményeként a magyar emberek olyan termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban, mint a leggyakrabban vásárolt zöldségek és gyümölcsök, egyes marhahúsok, illetve a gyermekes családok körében népszerű sajtkrémek és kenhető sajtok, sertés májasok és sertésmájkrémek, illetve bébiételek.

A korlátozással érintett termékek köre 44-re nőtt. A 10%-os maximális árrés élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozik.

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Védett ár

Múlt héten hétfőn érkezett a hivatalos bejelentés, hogy az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus hatására a kormány védett árakat vezet be Magyarországon az üzemanyagárakra. Az intézkedés eredményeként a hazai töltőállomásokon kapható benzin jövedéki adója az Európai Unió legalacsonyabb szintjére került. Az üzemanyagár-korlátozás a magánszemélyek mellett érvényes a vállalkozókra, a gazdákra és a fuvarozókra is.