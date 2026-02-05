Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Milliárdok maradnak a magyar családoknál a januári rezsistop miatt

januári rezsistop
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 08:56
villanyfűtésrezsicsökkentésNémeth Szilárd
Európában továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat. Nálunk a gáz, az áram és a távfűtés ára is a legolcsóbb, ráadásul a rendkívüli hideg miatt most egyszeri, 30 százalékos fűtési kedvezmény is jár. A rezsicsökkentés mellé a kormány most plusz segítséget ad, amellyel összesen mintegy 55 milliárd forint marad a háztartásoknál.
Bors
A szerző cikkei

Az új év első hónapjában is mi magyarok fizettük Európa messze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés ára, ráadásul a rendkívüli hideg miatt egyszeri 30 százalékos fűtési kedvezményt is kapnak a családok. Erről Németh Szilárd a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztost beszélt ma reggel a Mokkában. 

rezsicsökkentés
A kormány mindent megtesz, hogy fenntartsa a rezsicsökkentést. Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

15 év óta nem látott havazás volt az országban, ami egy páratlan erős lehűléssel is járt, és így be kellett izzítani a szokásosnál sokkal jobban a kályhákat, kazánokat, meg a radiátorokat, ez megemelt költséget jelentett volna az embereknek. Ezért a kormány kiszámolta, hogy körülbelül egy 30 százalékos költségnövekedés van az erősebb fűtés következtében, és ezért úgy döntöttünk, hogy a 13 év óta fenntartott rezsicsökkentés mellé még ebben a hónapban ezt a plusz költséget is átvállaljuk az emberektől. Ez összességében 55 milliárdot hagy a magyar családoknál.

– mondta Németh Szilárd és hozzátette, hogy a januári rezsistop 2 millió 900 ezer embert, akik földgázzal, 4 millió 400 ezret, akik villanyárammal és 644 ezer embert érint, akik távfűtéssel látják el a lakásukat.

Azoknál akik villamos energiát használnak fűtésre, ők kapnak egy dokumentumot a szolgáltatótól február 15-ig, amiben nyilatkoznak arról, hogy kívánják érvényesíteni a 30 százalékot, és akkor a következő számlán ezt pedig érvényesíteni fogják. Emellett van a diktálós módszer is, azoknál akik gázt használnak van. Ez utóbbi is egy már megoldott kérdés. 

 Mindenkinél az egyszeri 30 százalékos kedvezmény az teljes egészében jár és ezt jóvá fogják írni.

Rezsicsökkentés: a kormány gondoskodik arról, hogy a tavalyi sávhatár alatt maradjon a rezsi

A sávhatár alatt van 1729 köbméter a gáznál és ugyanott van egy 102 forintos köbméterár, a sávhatár fölött pedig egy kedvezményes piaci ár van jelen, ami 747 forint. Akik a sávhatár alatt fogyasztanak, azoknak addig a sávhatár végéig ugyanazt az árat számolják be ennek a januári kedvezménynek az érvényesítésekor, mint hogyha ők 1729-ig fogyasztottak volna.

A rezsicsökkentés fenntartásához– ezt többször elmondta a kormány – az olcsóbb orosz energiára van szükség, viszont ezt az Unió 2027-től tiltani fogja. Ezzel kapcsolatban a kormánybiztos elmondta, hogy olyan energiapolitikára van szükség, amelyik kimondja, hogy a magyar lakosságot, meg a magyar gazdaságot is olyan biztonságos és megfizethető energiával kell ellátni, amit az ő teherbíró képességük elbír. 

Ezért hoztuk létre a rezsicsökkentést, és eddig minden egyes választásokon az emberek megerősítették. Itt van egy nagyon erős együttműködés, ha úgy tetszik, egy társadalmi szerződés az emberekkel, ők kívánják a rezsicsökkentés fenntartását, és addig, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, és amíg Magyarországnak egy magyar utat járó kormánya van, addig marad a rezsicsökkentés, de csak addig.

– magyarázta Németh Szilárd és arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel bojkottálni akarja az orosz energiaimportot, mind a kőolajat, mind a földgázt, mind pedig a nukleáris fűtőanyagot. Emiatt a magyaroknak még a paksi olcsó villamosenergia termelés is gondot okozna. 

Ezeket a terveiket pedig el is mondták a Tisza Pártnak, beleértve a Kapitány Istvánt és Magyar Pétert. 

Ha ők jönnek április 12-én a választáson, akkor ezt végre is fogják hajtani. Tehát két út van ebben a rezsicsökkentés témában, ha úgy tetszik, ez egy óriási tét az április 12-i választáson. Az egyik a magyar út, amely megvédi a rezsicsökkentést, mert fenntartja az orosz energia importot. A másik oldalon pedig ott van a brüsszeli diktátum, amelyik azt mondja, hogy bojkottáld az oroszokat ideológiai alapon, szűkítsd az atomenergia termelésedet.

– tette hozzá.

Emiatt ott fúrják a Paks II. építését, ahol csak bírják. Egyértelmű az ebből levezethető út, az pedig azt jelenti, hogyha ezek nincsenek meg, akkor nincs meg az a pénz, az a 800, 850, 880 milliárd forint évente, amivel fenn lehet tartani a rezsicsökkentést. Ha megszűnne az orosz földgáz és kőolajimport, akkor három és fél, négyszeresére emelkedne azonnal a magyar rezsiszámla, mind a gáz, mind pedig a villany tekintetében, és a benzinkutaknál is észrevehető lenne a változás.

Ezért hoztuk létre a nemzeti petíciót többek közt, ott világossá teheti mindenki, aki részt vesz ebben, hogy a háborút sem kívánja, nem kívánja támogatni Ukrajnának az elkövetkezendő tíz évben az összes rezsijét, és természetesen nem hajlandó lemondani az olcsó orosz földgázról és kőolajról csak azért, hogy a pénzt azt Ukrajnába tudják vinni.

– fejtette ki és azt is elmondta, hogy a Nemzeti Petícióval megmutathatjuk, hogy a miniszterelnök mögött több millió magyar állampolgár áll, és ha ők elmondják az akaratukat, akkor a miniszterelnök evvel sokkal könnyebben tud tárgyalni Brüsszelben. 

Azonban itt nem csak arról van szó, hogy tagállami nemzeti hatáskör az energiaellátása az országnak, nem csak emiatt jött létre a Nemzeti Petíció, ez nem csak a mi akaratunk, ez magában az alapszerződésben, a lisszaboni alapszerződésben van lefektetve, hogy minden tagországnak nemzeti hatáskörébe tartozik, hogy honnan szerzi be az energiát, hogyan állítja elő az energiát és mennyiért adja például többek közt azon a védett piacon, ahol mi a rezsicsökkentést érvényesítjük.

 

