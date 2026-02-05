Milliárdok maradnak a magyar családoknál a januári rezsistop miatt

Az új év első hónapjában is mi magyarok fizettük Európa messze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés ára, ráadásul a rendkívüli hideg miatt egyszeri 30 százalékos fűtési kedvezményt is kapnak a családok. Erről Németh Szilárd a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztost beszélt ma reggel a Mokkában.
15 év óta nem látott havazás volt az országban, ami egy páratlan erős lehűléssel is járt, és így be kellett izzítani a szokásosnál sokkal jobban a kályhákat, kazánokat, meg a radiátorokat, ez megemelt költséget jelentett volna az embereknek. Ezért a kormány kiszámolta, hogy körülbelül egy 30 százalékos költségnövekedés van az erősebb fűtés következtében, és ezért úgy döntöttünk, hogy a 13 év óta fenntartott rezsicsökkentés mellé még ebben a hónapban ezt a plusz költséget is átvállaljuk az emberektől. Ez összességében 55 milliárdot hagy a magyar családoknál.
– mondta Németh Szilárd és hozzátette, hogy a januári rezsistop 2 millió 900 ezer embert, akik földgázzal, 4 millió 400 ezret, akik villanyárammal és 644 ezer embert érint, akik távfűtéssel látják el a lakásukat.
Azoknál akik villamos energiát használnak fűtésre, ők kapnak egy dokumentumot a szolgáltatótól február 15-ig, amiben nyilatkoznak arról, hogy kívánják érvényesíteni a 30 százalékot, és akkor a következő számlán ezt pedig érvényesíteni fogják. Emellett van a diktálós módszer is, azoknál akik gázt használnak van. Ez utóbbi is egy már megoldott kérdés.
Mindenkinél az egyszeri 30 százalékos kedvezmény az teljes egészében jár és ezt jóvá fogják írni.
A sávhatár alatt van 1729 köbméter a gáznál és ugyanott van egy 102 forintos köbméterár, a sávhatár fölött pedig egy kedvezményes piaci ár van jelen, ami 747 forint. Akik a sávhatár alatt fogyasztanak, azoknak addig a sávhatár végéig ugyanazt az árat számolják be ennek a januári kedvezménynek az érvényesítésekor, mint hogyha ők 1729-ig fogyasztottak volna.
A rezsicsökkentés fenntartásához– ezt többször elmondta a kormány – az olcsóbb orosz energiára van szükség, viszont ezt az Unió 2027-től tiltani fogja. Ezzel kapcsolatban a kormánybiztos elmondta, hogy olyan energiapolitikára van szükség, amelyik kimondja, hogy a magyar lakosságot, meg a magyar gazdaságot is olyan biztonságos és megfizethető energiával kell ellátni, amit az ő teherbíró képességük elbír.
Ezért hoztuk létre a rezsicsökkentést, és eddig minden egyes választásokon az emberek megerősítették. Itt van egy nagyon erős együttműködés, ha úgy tetszik, egy társadalmi szerződés az emberekkel, ők kívánják a rezsicsökkentés fenntartását, és addig, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, és amíg Magyarországnak egy magyar utat járó kormánya van, addig marad a rezsicsökkentés, de csak addig.
– magyarázta Németh Szilárd és arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel bojkottálni akarja az orosz energiaimportot, mind a kőolajat, mind a földgázt, mind pedig a nukleáris fűtőanyagot. Emiatt a magyaroknak még a paksi olcsó villamosenergia termelés is gondot okozna.
Ezeket a terveiket pedig el is mondták a Tisza Pártnak, beleértve a Kapitány Istvánt és Magyar Pétert.
Ha ők jönnek április 12-én a választáson, akkor ezt végre is fogják hajtani. Tehát két út van ebben a rezsicsökkentés témában, ha úgy tetszik, ez egy óriási tét az április 12-i választáson. Az egyik a magyar út, amely megvédi a rezsicsökkentést, mert fenntartja az orosz energia importot. A másik oldalon pedig ott van a brüsszeli diktátum, amelyik azt mondja, hogy bojkottáld az oroszokat ideológiai alapon, szűkítsd az atomenergia termelésedet.
– tette hozzá.
Emiatt ott fúrják a Paks II. építését, ahol csak bírják. Egyértelmű az ebből levezethető út, az pedig azt jelenti, hogyha ezek nincsenek meg, akkor nincs meg az a pénz, az a 800, 850, 880 milliárd forint évente, amivel fenn lehet tartani a rezsicsökkentést. Ha megszűnne az orosz földgáz és kőolajimport, akkor három és fél, négyszeresére emelkedne azonnal a magyar rezsiszámla, mind a gáz, mind pedig a villany tekintetében, és a benzinkutaknál is észrevehető lenne a változás.
Ezért hoztuk létre a nemzeti petíciót többek közt, ott világossá teheti mindenki, aki részt vesz ebben, hogy a háborút sem kívánja, nem kívánja támogatni Ukrajnának az elkövetkezendő tíz évben az összes rezsijét, és természetesen nem hajlandó lemondani az olcsó orosz földgázról és kőolajról csak azért, hogy a pénzt azt Ukrajnába tudják vinni.
– fejtette ki és azt is elmondta, hogy a Nemzeti Petícióval megmutathatjuk, hogy a miniszterelnök mögött több millió magyar állampolgár áll, és ha ők elmondják az akaratukat, akkor a miniszterelnök evvel sokkal könnyebben tud tárgyalni Brüsszelben.
Azonban itt nem csak arról van szó, hogy tagállami nemzeti hatáskör az energiaellátása az országnak, nem csak emiatt jött létre a Nemzeti Petíció, ez nem csak a mi akaratunk, ez magában az alapszerződésben, a lisszaboni alapszerződésben van lefektetve, hogy minden tagországnak nemzeti hatáskörébe tartozik, hogy honnan szerzi be az energiát, hogyan állítja elő az energiát és mennyiért adja például többek közt azon a védett piacon, ahol mi a rezsicsökkentést érvényesítjük.
