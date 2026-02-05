Milliárdok maradnak a magyar családoknál a januári rezsistop miatt

Az új év első hónapjában is mi magyarok fizettük Európa messze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés ára, ráadásul a rendkívüli hideg miatt egyszeri 30 százalékos fűtési kedvezményt is kapnak a családok. Erről Németh Szilárd a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztost beszélt ma reggel a Mokkában.

A kormány mindent megtesz, hogy fenntartsa a rezsicsökkentést. Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

15 év óta nem látott havazás volt az országban, ami egy páratlan erős lehűléssel is járt, és így be kellett izzítani a szokásosnál sokkal jobban a kályhákat, kazánokat, meg a radiátorokat, ez megemelt költséget jelentett volna az embereknek. Ezért a kormány kiszámolta, hogy körülbelül egy 30 százalékos költségnövekedés van az erősebb fűtés következtében, és ezért úgy döntöttünk, hogy a 13 év óta fenntartott rezsicsökkentés mellé még ebben a hónapban ezt a plusz költséget is átvállaljuk az emberektől. Ez összességében 55 milliárdot hagy a magyar családoknál.

– mondta Németh Szilárd és hozzátette, hogy a januári rezsistop 2 millió 900 ezer embert, akik földgázzal, 4 millió 400 ezret, akik villanyárammal és 644 ezer embert érint, akik távfűtéssel látják el a lakásukat.

Azoknál akik villamos energiát használnak fűtésre, ők kapnak egy dokumentumot a szolgáltatótól február 15-ig, amiben nyilatkoznak arról, hogy kívánják érvényesíteni a 30 százalékot, és akkor a következő számlán ezt pedig érvényesíteni fogják. Emellett van a diktálós módszer is, azoknál akik gázt használnak van. Ez utóbbi is egy már megoldott kérdés.

Mindenkinél az egyszeri 30 százalékos kedvezmény az teljes egészében jár és ezt jóvá fogják írni.

Rezsicsökkentés: a kormány gondoskodik arról, hogy a tavalyi sávhatár alatt maradjon a rezsi

A sávhatár alatt van 1729 köbméter a gáznál és ugyanott van egy 102 forintos köbméterár, a sávhatár fölött pedig egy kedvezményes piaci ár van jelen, ami 747 forint. Akik a sávhatár alatt fogyasztanak, azoknak addig a sávhatár végéig ugyanazt az árat számolják be ennek a januári kedvezménynek az érvényesítésekor, mint hogyha ők 1729-ig fogyasztottak volna.