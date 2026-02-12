Gulyás Gergely bejelentette: marad az árréscsökkentés

A magyar kormány a tegnapi nap folyamán döntött az árréscsökkentés fenntartásáról — erről beszélt Gulyás Gergely miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón.

Marad az árréscsökkentés

Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

Mivel az árréscsökkentés hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, ezért nem is volt kérdés, hogy továbbra is érvényen marad az intézkedés, hangsúlyozta a miniszter.

Az a 2,1 százalékos januári inflációadat, amit ma mindenki megismerhetett, jól mutatja, hogy az árréscsökkentés hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben

— szögezte le a miniszter.

Az árréscsökkentés mind a háztartási cikkekre, mind az élelmiszerekre kiterjed, a kormány pedig úgy döntött, hogy az intézkedést továbbra is fenntartja.

A kormány nem a multik, hanem a magyar emberek érdekeit nézi

Gulyás Gergely szerint természetes, hogy ilyenkor megjelennek piaci érdekek is, több nagykereskedelmi lánc, multi-cég vezetője szólalt meg az intézkedéssel szemben, a kormány azonban magyar emberek érdekét tartja szem előtt, az pedig az árak fékentartását jelenti.

A 2,1 százalékos inflációadat önmagában is visszaigazolja azt, hogy ez az eszköz alkalmas volt az infláció leszorítására, de nem csupán az a kormány célja és feladata, hogy leszorítsa az inflációt, hanem hogy alacsonyan is tartsa, és ehhez az árréscsökkentés megtartása hatékony és megfelelő eszköz

— nyomatékosította a Gulyás Gergely a kormányinfón.