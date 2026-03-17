"A háború kezdete óta így zajlik ez" - elszólta magát az ukrán aranykonvojt védő tiszás ügyvédnő, Laczó Adrienn

Korábban Pankotai Lilit képviselte a pride-os ügyében, most pedig az aranykonvoj kíséretét védi az a tiszás ügyvédnő, aki szerint nem volt semmi különös a titokzatos pénzszállítmányban. Laczó Adrienn egykor még bíró volt, tisztségéről azonban lemondott, ügyvédként pedig még a Tisza Párt igazságügyi szakértőjeként is van ideje tevékenykedni. Ijesztő, de a Tisza Párt és az ukránok együttműködése itt zajlik szemünk előtt, mégis, a liberális sajtó és ügyvédeik addig görbítik a valóságot, míg végül minden fordítva látszódik – írja a Ripost.
Március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Bár azóta már eltelt közel két hét, a kezdeti kérdések még továbbra is fenn állnak, amire az ukránok azóta sem adtak válaszokat. Továbbra sem lehet tudni például, hogy
A sort még sokáig lehetne folytatni, ezek azonban azok a legégetőbb kérdések, amikre máig nem kaptunk választ. A tiszás szakértőket azonban ezek a kérdések láthatóan nem zavarják, sőt, Laczó Adrienn egyenesen azt állítja, a szállítmányban nem volt semmi rendkívüli.
Írják, semmi szokatlan nincs a pénzszállítás módjában. Áá, nincs. Semmi. Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig. Hogyne. A Tisza-ukrán együttműködés itt zajlik mindenki szeme előtt, de a liberális sajtó és ügyvédek addig görbítik a valóság tükrét, hogy minden fordítva látszódjon. De az a tükör el fog törni
— húzta alá az esettel kapcsolatban Kocsis Máté.
A tiszás ügyvédnő a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy maga az ukrán takarékbank bízta meg őket az aranykonvoj védelmével. Laczóék kérdés nélkül elvállalták az ügyet, és mint mondta, azóta is folyamatosan ezen az ügyön dolgoznak. A tiszás szakértő szerint az ég egy adta világon semmi furcsa nincs abban, hogy az egykori ukrán titkosszolgálati vezet kísérte a szállítmányt, ráadásul épp az, aki keményen megszedte magát a háború óta a túszcsere programok kijátszásával. És ez még nem minden, Laczó azt is bevallja, hogy az ilyen jellegű szállítmányok nem voltak egyediek.
A háború kezdete óta így zajlik ez, soha semmi probléma nem volt belőle. Normális folyamat, hogy a háborús viszonyok között megnő egy ország készpénzigénye. Az ukrán pénzintézet az osztrák Raiffeisen banktól vásárol valutát ennek kielégítésére
— fogalmazott az interjúban, majd később azt is egyértelművé tette, kiknek az oldalán áll.
Minden együttérzésem az ukrán népé, amely négy éve folytat honvédő háborút. Érzelmileg az első pillanattól mellettük állok. (...) Az képeszt el, hogy nem minden magyar állampolgár számára alapvető erkölcsi kötelesség az ukránokat támogatni ebben a háborúban
— nyilatkoztatta ki álláspontját az ügyvédnő.
Kell ennél több? Ez tehát a Tisza álláspontja a háborúról.
És ez még mindig nem minden. Laczó Adrienn most úgy döntött, feljelentést tesz a magyar hatóságok ellen terrorcselekmény és hivatali visszaélés gyanújával.
Talán nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik? Persze, a hazai liberális propagandagépezet az ügy kirobbanása óta a feladatukat végző magyar rendőrtiszteket és NAV-osokat támadja, ma pedig már odáig fajultak, hogy vannak a tisztességes, ártatlanul meghurcolt ukrán titkosszolga-pénzszállítók, sok tízmillárd forintnak megfelelő készpénzzel a magyar közutakon furikázva, és vannak a terrorista magyar hatóságok. Tiszás tempó
— fogalmazott Kocsis Máté frakcióvezető.
