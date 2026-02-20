Orbán Viktor 40 órán át dolgozott megállás nélkül - videó

Orbán Viktor videóját nézve sokan elfáradhatnak, hiszen rengeteg munkát végzett az elmúlt 40 órában, amelyről egy összeállítást osztott meg a Facebookon,
Ennyi fért 40 órába - a meló folytatódik
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, aki az elmúlt 40 órában Washingtonban képviselte Magyarországot a Béketanácson, és még egy alapkőletételre is volt ideje.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.