Orbán Viktor 40 órán át dolgozott megállás nélkül - videó

Orbán Viktor videóját nézve sokan elfáradhatnak, hiszen rengeteg munkát végzett az elmúlt 40 órában, amelyről egy összeállítást osztott meg a Facebookon,

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ennyi fért 40 órába - a meló folytatódik

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, aki az elmúlt 40 órában Washingtonban képviselte Magyarországot a Béketanácson, és még egy alapkőletételre is volt ideje.