Orbán Viktor 40 órán át dolgozott megállás nélkül - videó

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:55 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 17:58
washingtonvideó
Washingtonban képviselte hazánkat, és alapkőletételen is részt vett. Orbán Viktor ismét nem sokat pihent.

Orbán Viktor videóját nézve sokan elfáradhatnak, hiszen rengeteg munkát végzett az elmúlt 40 órában, amelyről egy összeállítást osztott meg a Facebookon,

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ennyi fért 40 órába - a meló folytatódik

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, aki az elmúlt 40 órában Washingtonban képviselte Magyarországot a Béketanácson, és még egy alapkőletételre is volt ideje.

 

