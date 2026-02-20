HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor elárulta, miért vett részt a Béketanácson

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 12:41
WashingtonBéketanács
A globális békéről van szó.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is meghívást kapott Donald Trumptól, ezért Washingtonba utazott a Béketanács alapító ülésére – a kormányfő most különleges képeket osztott meg az eseményről.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.

🇺🇸🤝🇭🇺

– írta Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
