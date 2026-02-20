Orbán Viktor elárulta, miért vett részt a Béketanácson

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is meghívást kapott Donald Trumptól, ezért Washingtonba utazott a Béketanács alapító ülésére – a kormányfő most különleges képeket osztott meg az eseményről.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.

– írta Orbán Viktor.