Megszólalt a tiszások által megvert cigány férfi

Megtámadták és megverték azt az informátort, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek elmondta, hogy a Lázárinfót tiszások által fizetett provokátorok zavarták meg. R. Richárdra ezt követően támadtak rá, az elkövetők a Tisza Pártos Csík Miklós és családtagjai voltak.
A tarnazsadányi R. Richárd arról számolt be Pócsnak, hogy Csík Miklós 20 ezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak a roma bűnözőknek, akik vele tartottak a Lázárinfóra balhézni. A férfi maga is ott volt Gyöngyösön a rendzavaráson a romákkal, így tudja, miről beszél. Elmondta, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezérével, de még ajándékot is vitt neki.
A férfi most nyilvánosság elé állt, és azt állítja, hogy fél a további támadásoktól, ezért feljelentést tett a rendőrségen.
De nem csak R. Richárdnak van félnivalója, a történetet leleplező Pócs Jánost is megfenyegették az interneten. Nem véletlen, hogy igencsak rossz néven vették a provokáció szervezői a lebukást. Pócs Jánosnak Csík Miklós a felvételen azt üzente:
most leindulok hozzád
majd hozzáteszi, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust.
„B.zdmeg Pócs János! (...) támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?”
- fakadt ki az élő videóban Csík Miklós. R. Richárd nem úszta meg verbális fenyegetéssel, őt állítása szerint Csík lánya és veje vasárnap este megtámadta. A férfi a Blikknek ezt nyilatkozta:
A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek. A polgármester rendőröket küldött a segítségemre, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről.
Pócs János szintén megszólalt a lapnak, elmondása szerint hiába a fenyegetés, ő nem ijedt meg:
Azt mondták, ötvenen jönnek és megtalálnak. Várom őket szeretettel, nem félek. Ez lenne a tiszás szeretetország? Az elmúlt 35 évben, a rendszerváltás óta nem volt olyan, hogy tettlegességig fajuljon egy kampány. A Tisza Párt ezt is elintézte.
