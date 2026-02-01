„Pénz, pénz, pénz” – Kubatov Gábor szerint Brüsszel a magyarokkal fizettetné meg a háborút

A Háborúellenes Gyűlésen Hatvanban Kubatov Gábor hangsúlyozta: a legfontosabb kérdés most az, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból. A politikus szerint a háború nemcsak gazdasági, hanem fizikai következményekkel is járna.

Kubatov Gábor szerint nagyon sok tétje van a 2026-os választásoknak Fotó:Bors

Figyeljenek nagyon, mert ez egy olyan dolog, amit nem lehet visszafordítani. Hogyha ez elkezdődik, akkor ez minden családra hatással lesz. Fizikai hatással is, mert itt a gyerekeket, unokákat el fogják vinni katonának. Ez nem vicc, és küzdeniük kell Ukrajnáért, Ukrajna földjén, nem Magyarországért, Magyarország földjén

- fogalmazott.

Kubatov úgy látja, a konfliktus a megélhetés minden területét érintené.

Hatással lesz a megélhetésre, a nyugdíjakra, az adórendszerre, a fiatalok adókedvezményére, a családtámogatásra , mindenre hatása van, mert a háborúhoz pénz kell

– sorolta.

Egy ismert történelmi idézetet is felidézett.

Azt szoktam mondani: három dolog kell a háborúhoz – pénz, pénz, pénz

A politikus elmondta: Brüsszelben már döntés született arról, hogy a háború és Ukrajna finanszírozását az európai országokra terhelik.

Most láttam talán tegnap egy hírt, hogy irdatlan mennyiségű pénzt kellene Magyarországnak is kifizetnie azért, hogy támogassa Ukrajnát. És még arról nem is beszéltünk, hogy amikor egy háborúban tönkrement országot újjá kell építeni, az milyen költségekkel fog járni

– fogalmazott.

Szerinte ha egyszer elindul egy ilyen folyamat, abból nincs visszaút.

Legyenek ezzel óvatosak, mert ha ezt egyszer elkezdjük, ebből nincsen visszafordulás. Jobb lenne el sem kezdeni

– jelentette ki, majd hozzátette: azért tartja nagyra a miniszterelnököt, mert ki mer állni egy ilyen ügy mellett.

Arra a kérdésre, hogy a háború a választások legnagyobb tétje-e, úgy válaszolt: több sorskérdés is van.

Van még számtalan tétje, mert van néhány alfejezet is

– mondta, majd a migrációt hozta fel példaként.

A migráció kérdése például egy ilyen ügy, hogy ha elkezdődik, azt nem lehet megállítani. Az egyszer van

– fogalmazott.

Egy hasonlatot is idézett a miniszterelnöktől:

Zseniális hasonlat volt, amikor azt mondta: halból lehet halászlevet csinálni, de halászléből nem lehet újra halat csinálni.

Kubatov a genderkérdéseket is a tét részének nevezte

Én egy normális országban szeretnék élni, és nem szeretném, hogy a gyerekeimet vagy az unokáimat néninek öltözött bácsi nevelje az óvodában. Ha egy szülő ilyet akar, az legyen rábízva a szülőre

– mondta.