Jön a visszavágás: ma este jön Kubatov Gábor exkluzív interjúja

Ahogyan azt már megírtuk a Borson, Csányi Sándor nagyinterjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke szót ejtett többek között a magyar válogatott világbajnoki selejtezős esélyeiről; a Marco Rossi szövetségi kapitányba vetett bizalmáról; az NB I-ben bevezetetett úgynevezett 5/1-es „magyarszabályról” is. A legélesebb véleményt ugyanakkor az édesanyját szidalmazó Fradi-táborról és a zöld-fehérek klubelnökéről, Kubatov Gáborról fogalmazta meg.

Az MLSZ elnökeként immár a negyedik ciklusában járó Csányit többek között a Fradi és közte, illetve az MLSZ közötti frontokról kérdezték.

„...kivételesen egy személyes sérelmemet is hadd említsem meg. A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: «Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat!». Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról –, elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól.

Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja, és a politikai közössége szégyene is

– mondta Csányi Sándor.

Ekkor Kubatov Gábor közösségi oldalán a Fradi-drukkerek egyik dalával reagált, jelezve, a Fradi akkor is bajnok, ha mindenki ellenük van:

Kubatov Gábor exkluzív interjút adott

Az ország kíváncsian figyeli a fejleményeket, most pedig kiderült, Kubatov Gábor exkluzív interjút adott.

Mindenkire igaz, nemcsak az MLSZ elnökére. Ha együtt küzdünk érte, ha őt ezt bántja, akkor küzdjön velem együtt egy ilyen dolgoknak a megállításában

- mondta az interjúban Kubatov Gábor.