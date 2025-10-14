Kubatov Gábor a Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtésről: Kétmillió aláírás a cél!

Szombaton elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, Kubatov Gábor pedig most feltöltött a közösségi oldalára egy videót, amiben elmondja, hogy miért fontos, hogy minél több aláírás gyűljön össze.

Kubatov Gábor / Fotó: Árvai Károly

Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk

– mondta az alább megtekinthető videóban Kubatov Gábor, aki elárulta, hogy "kétmillió aláírás a cél!"