Kubatov Gábor a Brüsszel háborús tervei ellen indított aláírásgyűjtésről: Kétmillió aláírás a cél!

Szombaton elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, Kubatov Gábor pedig most feltöltött a közösségi oldalára egy videót, amiben elmondja, hogy miért fontos, hogy minél több aláírás gyűljön össze.
Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk
– mondta az alább megtekinthető videóban Kubatov Gábor, aki elárulta, hogy "kétmillió aláírás a cél!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.