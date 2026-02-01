Németh Kristóf, Young G Béci, Dopeman - A béke mellett tették le a voksukat a magyar sztárok

Ma, január 31-én Hatvanban rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, ahol több ismert művész és közéleti szereplő is felszólalt a béke, az összefogás és a jövő generációinak biztonsága mellett. A rendezvényt megelőzően Young G Béci, Németh Kristóf, Tóth Szabi és Dopeman a Mandiner műsorában osztották meg gondolataikat, míg a helyszínen is elhangzottak erős, személyes üzenetek.

Young G Béci és Németh Kristóf a Háborúellenes Gyűlés felvezető műsorában szólaltak fel

Young G Béci gyermekei jövője mellett állt ki

A Mandiner műsorában Young G Béci elsősorban apaként szólalt meg, hangsúlyozva, hogy számára a béke nem politikai kérdés, hanem a gyermekei jövőjéről szóló felelősség.

Úgy érzem, hogy nagyon fontos összetartaniuk azoknak az embereknek, akik ténylegesen a béke és a gyermekeink jövője mellett állnak ki. Kétgyermekes családapa vagyok, és nekem nagyon fontos az, hogy biztonságban legyenek

– fogalmazott Young G Béci.

Németh Kristóf szerint az összefogás az ország teljesítményét is növelné

Szintén a Mandinerben beszélt Németh Kristóf, aki szerint a társadalmi béke és az egymás felé fordulás olyan tartalékokat rejtene, amelyek az egész országot előrébb vihetnék.

„Ha megpróbálnánk összefogni egymással, össztársadalmi szinten egymásra nézni, és egy irányba nézni, és nem acsarkodni, akkor abban hihetetlen aranytartalékok vannak még, és akkor szerintem ez az ország még százszor jobban tudna teljesíteni. Olyan jó lenne ezt átadni a következő generációnak."

Én is három gyermek apjaként, egy 18 éves, egy 6 éves és egy két és fél éves fiúnak az apukájaként ezt próbálom átadni a gyerekeimnek, hogy próbáljunk békét teremteni belül is, a társadalmon belül is, a szakmákon belül is, mert ha a mi belső békénk megvan, akkor határ a csillagos ég

– vélekedett Németh Kristóf.

Tóth Szabi társadalmi kritikát fogalmazott meg

Tóth Szabi a háborús tematika társadalmi hatásairól beszélt, és arról, hogy az emberek az évek óta tartó kommunikáció miatt már sokkal tompábban reagálnak a súlyos hírekre.

„Ha belegondoltok, maga a háború témája az előző választás óta folyamatosan itt van velünk, tehát ez egy folyamatos kampánytéma, persze, hogy az emberek hozzászoknak. Hiába történnek egyre durvább dolgok hétről hétre, már nem rezegnek úgy rá, már nem ijednek meg tőle. Amikor olvasod, hogy Németországban, Dániában, Svédországban, Horvátországban kötelező sorkatonaság van, készülnek a háborúra, megmondják, hogy ’29-ig készen kell állnia a német hadseregnek, ebben a turbulens világban már nem rezonálnak erre az emberek. Négy éve napi szinten ezt kapják."

Hiába egy krízis dolog, hiába egy komoly dolog, komoly döntések vannak, és nagyon észnél kell lenni, mégsem úgy rezonálnak rá az emberek

– hívta fel a problémára a figyelmet Tóth Szabi.