Németh Kristóf, Young G Béci, Dopeman - A béke mellett tették le a voksukat a magyar sztárok

Ma, január 31-én Hatvanban rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, ahol több ismert művész és közéleti szereplő is felszólalt a béke, az összefogás és a jövő generációinak biztonsága mellett. A rendezvényt megelőzően Young G Béci, Németh Kristóf, Tóth Szabi és Dopeman a Mandiner műsorában osztották meg gondolataikat, míg a helyszínen is elhangzottak erős, személyes üzenetek.
A Mandiner műsorában Young G Béci elsősorban apaként szólalt meg, hangsúlyozva, hogy számára a béke nem politikai kérdés, hanem a gyermekei jövőjéről szóló felelősség.
Úgy érzem, hogy nagyon fontos összetartaniuk azoknak az embereknek, akik ténylegesen a béke és a gyermekeink jövője mellett állnak ki. Kétgyermekes családapa vagyok, és nekem nagyon fontos az, hogy biztonságban legyenek
– fogalmazott Young G Béci.
Szintén a Mandinerben beszélt Németh Kristóf, aki szerint a társadalmi béke és az egymás felé fordulás olyan tartalékokat rejtene, amelyek az egész országot előrébb vihetnék.
„Ha megpróbálnánk összefogni egymással, össztársadalmi szinten egymásra nézni, és egy irányba nézni, és nem acsarkodni, akkor abban hihetetlen aranytartalékok vannak még, és akkor szerintem ez az ország még százszor jobban tudna teljesíteni. Olyan jó lenne ezt átadni a következő generációnak."
Én is három gyermek apjaként, egy 18 éves, egy 6 éves és egy két és fél éves fiúnak az apukájaként ezt próbálom átadni a gyerekeimnek, hogy próbáljunk békét teremteni belül is, a társadalmon belül is, a szakmákon belül is, mert ha a mi belső békénk megvan, akkor határ a csillagos ég
– vélekedett Németh Kristóf.
Tóth Szabi a háborús tematika társadalmi hatásairól beszélt, és arról, hogy az emberek az évek óta tartó kommunikáció miatt már sokkal tompábban reagálnak a súlyos hírekre.
„Ha belegondoltok, maga a háború témája az előző választás óta folyamatosan itt van velünk, tehát ez egy folyamatos kampánytéma, persze, hogy az emberek hozzászoknak. Hiába történnek egyre durvább dolgok hétről hétre, már nem rezegnek úgy rá, már nem ijednek meg tőle. Amikor olvasod, hogy Németországban, Dániában, Svédországban, Horvátországban kötelező sorkatonaság van, készülnek a háborúra, megmondják, hogy ’29-ig készen kell állnia a német hadseregnek, ebben a turbulens világban már nem rezonálnak erre az emberek. Négy éve napi szinten ezt kapják."
Hiába egy krízis dolog, hiába egy komoly dolog, komoly döntések vannak, és nagyon észnél kell lenni, mégsem úgy rezonálnak rá az emberek
– hívta fel a problémára a figyelmet Tóth Szabi.
A Mandiner műsorában Dopeman is megszólalt, és kendőzetlen őszinteséggel elmondta a véleményét a Tisza Pártról.
Meg kell érteni azt, hogy a Tisza Párt csak irigységre, haragra, bosszúvágyra és gyűlöletre van felhúzva
– szögezte le Dopeman.
A hatvani Háborúellenes Gyűlést Hevesi Tamás indította útjára, aki közel harmincéves gigaslágerével, az Ezt egy életen át kell játszani című dallal nyitotta meg az eseményt. A dal üzenete – az összetartozás, a kitartás és az emberi értékek fontossága – a mai napon is különösen aktuálisnak bizonyult.
A rendezvényen Rákay Philip beszélgetett Klausmann Viktorral, aki a legkisebb fia jövőjére gondolva fogalmazta meg, mit jelent számára a béke és a biztonság.
Azt gondolom, hogy ennek a hároméves, legkisebb fiamnak is meg kell adnom azt a biztonságot, azt a folyamatosságot és leginkább azt a békét, legalább tizenöt évig, amíg nagyfiú nem lesz, amit megérdemel. Ahogy mi is megérdemeltük...
– osztotta meg gondolatait Klausmann Viktor.
Fásy Ádám a helyszínen, a Bors kamerái előtt mondta el véleményét, hangsúlyozva a békesség és a szeretet szerepét a társadalom jövőjében.
A békesség, a nyugalom és a szeretet mindig a legfontosabb emberi értékek. Ezt támogatni kell! Örülök, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt az utat választotta Magyarország számára. Ő azt akarja, hogy boldogok legyenek az emberek. Mert ha a családok boldogok, akkor ott fejlődés van, és ha fejlődés van, mindenki jól él. Nagyon oda kell figyelni minden szavára, és be kell tartani! Aki a jövőt szereti, és stabilan szeretne megélni a családjával, az csak ezen az úton halad tovább
– jelentette ki Fásy Ádám.
