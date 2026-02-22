Kocsis Máté: "Csak a jelenlegi kormány képes elkerülni a háborút"

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a szombaton, február 21-én tartott békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Ripostnak. Kocsis Máté kifejtette, hogy miért csak a jelenlegi kormány képes elkerülni a háborút. A frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza pártot nem a magyar emberek érdeklik, hiszen mindent megtesznek Ukrajnáért és a háború folytatásáért. Kocsis Máté szerint Brüsszel háborúpárti álláspontja egész Európát belesodorná az ukrán konfliktusba.

Kocsis Máté a háborúpárti erők veszélyeiről beszélt / Forrás: Facebook

Kocsis Máté szerint a háború német cél



Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen arra hívta fel a figyelmet: már gyakorlatilag majdnem minden Európai Uniós tagállamot belekényszerítettek abba az elképesztően méltatlan és súlyos pénzügyi kockázatokat rejtő helyzetbe, hogy polgárai pénzét adják oda az ukrán háborúba. És ez még csak az első lépés.

Gyakorlatilag Romániától Portugáliáig minden európai tagállamot belekényszerítettek a háborúpárti európai vezetők abba, hogy a saját polgárainak a pénzét adják oda az értelmetlen ukrán háborúba. Ráadásul mindezt tegyék úgy, hogy közben ők maguk is belesodródhatnak ebbe a konfliktusba.

- nyilatkozta Kocsis Máté a Ripostnak.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezette magyar kormány ellenáll.

Ez egyébként egy német cél. És a petíció éppen arról szól, hogy mi kimaradjunk ebből. Nem fizetünk, nem akarjuk ezt finanszírozni és nem is akarunk részt venni benne. A petíció is és az április 12-ei választás is erről szól. A Fidesz a biztos választás, nem érdemes most abban kockáztatni, hogy a béketáborból átsodródjunk a háborúpártiak sorába.

- zárta gondolatait Kocsis Máté.

Forrás: Ripost