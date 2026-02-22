HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: A Tisza segítségével vennék ki a multik az emberek zsebéből a pénzt

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 09:17
Tisza PártHáborúellenes Gyűlésshell
Nem véletlenül küldtek embereket a nemzetközi nagyvállalatok a Tisza Párthoz.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán leszögezte, hogy a multiknak nagyon fáj, hogy az elmúlt 16 évben a kormány az emberek helyett tőlük vett el 15 ezer milliárd forintot. A miniszterelnök szerint a nemzetközi nagy cégek most ezt a pénzt vissza akarják szerezni a Tisza Párt segítségével. 

Kapitány István
A Shell nem azért küldte a Tisza Pártba az embereit, hogy a magyaroknak jó legyen. Ezek az emberek a multik érdekeit szolgálnák ki Fotó: Bors 

Én olyat még nem láttam, hogy a választások előtt pár hónappal  Shell fogja magát, és bedelegálja ide az egyik vezetőjét. És az Erste is idedelegálja az emberét.

A kormányfő szerint a Tisza Párt ezt visszaadná a bankoknak, az energiacégeknek és a kereskedelmi láncoknak ezt az óriási összeget. 

Visszamegy a bankokhoz, az energiacégekhez, meg a kereskedelmi láncokhoz. Nem azt jelenti, hogy hiányzik a költségvetésből, az mind az Önök zsebéből fog hiányozni.

Orbán Viktor elmagyarázta, hogy a multik nem azért küldték ide az embereiket, hogy a magyaroknak jó legyen.

Nem gondolhatjuk, hogy a Shell-ből ideküldött ember, majd a magyarok érdekében fog kormányozni ahelyett, hogy a saját cégének megbízását és a saját személyes érdekeit teljesítené.”

Mint mondta: azért küldték ide őket, hogy elvegyék a bankadót, amit eddig a kormány a magyar embereknek adott - írja a Ripost

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu