Orbán Viktor: A Tisza segítségével vennék ki a multik az emberek zsebéből a pénzt

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán leszögezte, hogy a multiknak nagyon fáj, hogy az elmúlt 16 évben a kormány az emberek helyett tőlük vett el 15 ezer milliárd forintot. A miniszterelnök szerint a nemzetközi nagy cégek most ezt a pénzt vissza akarják szerezni a Tisza Párt segítségével.

A Shell nem azért küldte a Tisza Pártba az embereit, hogy a magyaroknak jó legyen. Ezek az emberek a multik érdekeit szolgálnák ki Fotó: Bors

Én olyat még nem láttam, hogy a választások előtt pár hónappal Shell fogja magát, és bedelegálja ide az egyik vezetőjét. És az Erste is idedelegálja az emberét.

A kormányfő szerint a Tisza Párt ezt visszaadná a bankoknak, az energiacégeknek és a kereskedelmi láncoknak ezt az óriási összeget.

Visszamegy a bankokhoz, az energiacégekhez, meg a kereskedelmi láncokhoz. Nem azt jelenti, hogy hiányzik a költségvetésből, az mind az Önök zsebéből fog hiányozni.

Orbán Viktor elmagyarázta, hogy a multik nem azért küldték ide az embereiket, hogy a magyaroknak jó legyen.

Nem gondolhatjuk, hogy a Shell-ből ideküldött ember, majd a magyarok érdekében fog kormányozni ahelyett, hogy a saját cégének megbízását és a saját személyes érdekeit teljesítené.”

Mint mondta: azért küldték ide őket, hogy elvegyék a bankadót, amit eddig a kormány a magyar embereknek adott - írja a Ripost.