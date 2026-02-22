Ifjabb Schobert Norbert Magyarországon képzeli el a jövőjét: „A szívem mindig ide húz”

A mai generáció helyzetéről mondta el véleményét Ifjabb Schobert Norbert, aki a saját jövőjéről is őszintén beszélt. Úgy látja, a jelenlegi támogatások valódi kapaszkodót jelenthetnek a generációjának.
„Hatalmas segítség például a 25 év alattiak adómentessége, vagy a fix 3 százalékos lakáshitel. Egy egyetemista számára ez komoly indulási lehetőség, mert kiszámítható, nem kell attól tartani, hogy a kamat emelkedik. Szerintem még mindig jobb a saját lakásodat fizetni, mint albérletre költeni, ami sosem lesz a tiéd. Összegezve, ezek az intézkedések biztos jövőt teremtenek a mai generációnak is” – kezdte Ifjabb Schobert Norbert a Borsnak, majd a saját terveire is kitért.
Már többször mondtam, hogy szeretném a tanulmányaimat Amerikában folytatni, de azt fontosnak tartom leszögezni, hogy nem szeretnék végleg külföldre költözni. Szeretem Magyarországot, itt képzelem el a jövőmet.
„Persze szeretnék tapasztalatot szerezni és tanulni külföldön, de az otthonom mindig itt lesz. Ezért is csatlakoztam a tartalékosokhoz: ha bármi történik, számíthasson rám a hazám.”
Elmesélte azt is, hogy a jelentkezését két hazai egyetemre is beadta, hiszen számára Magyarország jelenti a biztos alapot. Ráadásul a tartalékos szolgálat nemcsak erkölcsi elismerést jelent: a felvételinél többletpontokat is ér. A teljesített kiképzés szintjéhez mérten 16, 32 vagy akár 64 plusz pontot is kaphatnak azok a fiatalok, akik ezt az utat választják.
Arra a kérdésre, mit jelent számára a haza és Magyarország, egyetlen szóval válaszolt.
„Ha egy szóval kellene kifejeznem, azt mondanám: emlékek. Nagyon büszke vagyok a gyerekkoromra. Rengeteget jártunk vidékre a nagyszüleimhez, ott tapasztaltam meg az igazi Magyarországot. Tojást szedtünk, disznóvágáson vettünk részt, megéltem a hagyományokat. Ezek pótolhatatlan élmények. Ebbe nőttem bele, ez formált engem, és ezt máshol nem lehet ugyanúgy átélni. Jól érzem magam itthon, de a fejlődéshez szükségem van arra, hogy egy kis időt külföldön is tanuljak. Ettől még a szívem mindig ide húz.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.