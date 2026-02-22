HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 09:30
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.
Az ülésén részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár - tartalmazza a közlemény.

