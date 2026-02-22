Ábrahám Róbert: "Magyar Péter és a Tisza Párt nem foglalkozik a magyarok érdekeivel"

Ábrahám Róbert újságíróval a Ripost a február 21-én, szombaton megrendezett békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen beszélgetett arról, hogy Magyar Péter miért áruló, és a Tisza Párt miért nem foglalkozik a magyarok érdekeivel. Ábrahám Róbert szerint Magyar Péter tudatában van annak, hogy a magyarok ellen dolgozik.
Ábrahám Róbert a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Tisza Párt vezetőjéről. Azt is hozzátette azonban, hogy Orbán Viktor a magyarok érdekeit tartja szem előtt.
Ábrahám Róbert újságíró a Ripostnak elmondta:
Magyar Péter részéről ez egyértelműen árulás. Nem is értem, hogy miért nem lépnünk föl vele szemben keményebben, hiszen ez egyértelműen árulás. Az ukránok részéről meg a hálátlanság netovábbja. Ez is azt bizonyítja, hogy Ukrajna egy olyan kiszámíthatatlan ország, amitől tényleg bármi kitelik. Pont a napokban hallgattam az egyik liberális művész úrnak, Noárnak az eszmefuttatását arról, hogy Ukrajna nem jelenthet veszélyt Magyarországra, hisz épp támadás alatt van. Szeretném emlékeztetni a művész urat, hogy rosszul tudja. Egy támadás alatt lévő ország, amiben a rezsim épp szétesőben van, az hozhat irracionális döntéseket és ez szerintem egy irracionális döntés, hiszen egy olyan kezet megharapni, amelyik eddig neked enni adott és segített, mert Magyarország ezt tette Ukrajnával, azt gondolom, hogy minimum irracionális.
