HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a béke pártján áll – A provokáció és zsarolás ellenére is!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 12:09
békeHáborúellenes Gyűlés
Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: amíg Orbán Viktor és a Fidesz kormányoz, addig mi nem fogunk belesodródni a háborúba. A magyar kormány a béke pártján áll.
Bors
A szerző cikkei

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel a Metropol február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen készített interjút. Szalay-Bobrovniczky Kristóf határozottan leszögezte, hogy Magyarország a béke pártján áll, az ukránok provokációja és zsarolása ellenére is. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta azt is, hogy amíg Orbán Viktor és a Fidesz kormányoz, addig mi nem fogunk belesodródni a háborúba.

béke
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter: Magyarország a béke mellett áll, az ukrán zsarolás ellenére is (Forrás: Facebook)

A Nemzeti Petíció a béke melletti kiállás záloga

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a Nemzeti Petíció kitöltése azért fontos, mert a nyomás fokozódik.

A honvédelmi miniszter a Metropolnak nyilatkozva elmondta: 

Ahhoz, hogy ennek ellent tudjunk állni, ahhoz, hogy az ilyen alkalmakkor erővel meg tudjuk védeni, ne csak az én személyem hangoskodjon és képviseljen, hanem ott álljon mögöttem a magyarok többsége, látható többsége, ahhoz szükséges egy Nemzeti Petíció, ahhoz szükséges minden olyan akciónak az eredménye, amikor megkérjük a magyar embereket, hogy fejezzék ki a véleményüket, és hogyha ezt be tudjuk mutatni, az nagyon nagy súlyt ad a szavainknak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

„A Nemzeti Petíció azért fontos számomra, mert azzal ott áll mögöttem a magyar emberek többsége.”

Forrás: Metropol 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu