Újabb ukrán korrupciós botrány: lecsaptak a volt miniszterelnökre

A Ripost írja, hogy az ukrán korrupcióellenes ügynökség házkutatást tartott Julija Timosenko korábbi miniszterelnök, és jelenlegi ellenzéki képviselő irodáiban szerda hajnalban. Az ügynökség tájékoztatása szerint a Timosenkót azzal gyanúsítják, hogy törvénytelenül pénzbeli juttatásokat kínált parlamenti képviselőknek a szavazatukért cserébe. Ezt a gyanút tovább erősítette, hogy a politikus hivatalában több kötegnyi százdollárost is találtak a nyomozók - jelentette a The Kyiv Independent angol nyelvű ukrán hírportál.
Az ügyészség szerint Timosenko nem elszigetelt esetekben ajánlott pénzt egyes képviselőknek, hanem egy hosszabb távra tervezett, szervezett rendszert próbált kialakítani. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) állítása alapján a megállapodások rendszeres kifizetéseket és előre meghatározott szavazási irányelveket tartalmaztak, amelyek célja a parlamenti döntéshozatal befolyásolása volt. A fejlemények időben egybeesnek azzal, hogy decemberben több, a kormánypárthoz tartozó képviselő ellen is nyomozás indult csalás gyanúja miatt.
A politikus a vádirat szerint készpénzt kínált fel képviselőknek bizonyos szavazások támogatásáért, és a kommunikációt titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül kívánták lebonyolítani. A razziáról készült felvételeken nagy mennyiségű amerikai dollár is látható.
Timosenko politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, és azt állította, hogy az akció pusztán figyelemfelkeltő eszköz, amelynek nincs valódi jogi alapja. Kijelentette:
A botrány tovább mélyíti azt a politikai válságot, amely az elmúlt hónapokban bontakozott ki Ukrajnában. A vizsgálatok több jelenlegi parlamenti képviselőt is érintenek, köztük a kormányzó párt tagjait. Bár Timosenko Zelenszkij egyik legismertebb ellenfele, a háborús helyzet miatt eddig visszafogottan bírálta az elnököt, az elmúlt időszakban azonban egyre kritikusabb hangot ütött meg, különösen az Egyesült Államokkal kötött, ásványkincsekhez kapcsolódó megállapodás kapcsán.
A Financial Times emlékeztet arra is, hogy Timosenko korábban támogatta azt a később visszavont törvényt, amely ideiglenesen csökkentette a korrupcióellenes szervek jogköreit. A politikus múltja sem mentes a vitáktól: 2011-ben hatalommal való visszaélés miatt elítélték egy orosz–ukrán gázmegállapodással összefüggésben, amit akkor széles körben politikai leszámolásként értékeltek.
