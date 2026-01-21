Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Szentkirályi Alexandra: fordítsuk a megmaradt 2,4 milliárdot útfelújításokra!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 14:36
Szentkirályinak lenne arra javaslata, mire kellene költeni a pénzt.

Budapest útjai az utóbbi években köztudottan rossz állapotban vannak, mindent kátyú borít. Épp ezért javasolja Szentkirályi Alexandra: azt a 2,4 milliárd forintot, amit a kormány spórolt meg a fővárosnak, fordítsák útfelújításokra. Facebook-videójában kifejtette: aki Budapest útjain jár, akár busszal, akár kocsival, akár biciklivel, az pontosan tudja, hogy a fővárosiak nagyon megérdemelnének végre egy komoly felújítást. Épp ezért javasolják a Fidesz frakcióval a következő közgyűlésen, hogy azt a pénzt, azt a 2,4 milliárdot, ami annak köszönhetően maradt a főváros kasszájában, hogy a kormány átalakította a víziközmű-alapot, erre költsék el.

