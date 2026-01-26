Rezsistop: a kormány mindenki számára fair megoldást keres

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 13:13
Mindenki számára korrekt megoldást keres a rezsistop kidolgozásáért felelős munkacsoport.

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

Fotó: Balogh Zoltán

Lantos Csaba, a munkacsoport vezetője a testület ülése után közölte, egy elvet próbálnak meg érvényesíteni: mindenki, aki földgázt vagy távhőt használ a fűtéshez, hasonló mértékben élvezze az egyszeri kedvezményt.

A miniszter elmondta, még nem ért véget a január, így pontos számuk nincs arról, mennyivel növekedett a gáz-, az áram- és a távhőfogyasztás. A becslések szerint földgáznál mintegy 30 százalékkal, az áramnál ennél jóval kisebb, míg a távhőnél pedig körülbelül "hasonló az arány" - közölte, megjegyezve, földgáz esetében ha a mostani időjárás folytatódik, akkor ez az arány vélhetően kevesebb lesz.

Hozzátette, különböző verziókat vizsgáltak, kiérlelt javaslattal mennek a kormány szerdai ülésére, ahol döntés is születik.

Lantos Csaba kitért arra, hogy nagyon különböző elszámolási módok vannak, a földgáznál 600 ezer olyan ügyfél van, aki havonta diktál, 1,7 millió ügyfél átalánydíjat fizet, míg 450 ezren a hőmérséklet függvényében, jelleggörbe alapján fizetnek.

Ezekre az ügyfélkörökre eltérő megoldást kell választani, ahhoz, hogy mindenki számára fair megoldás szülessen - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, a munkacsoport azért jött létre, mert a kormány múlt szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a januári fűtés többletköltségét átvállalja.

A cél az, senkinek ne kelljen többet fizetnie azért, mert januárban extrém időjárási körülmények voltak - magyarázta.

Lantos Csaba a többletfogyasztásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a jelleggörbe szerint - amit az elmúlt 5 év átlagos hőmérséklete alapján számolnak - januárra esik az éves fogyasztásnak átlagosan a 19 százaléka. Hozzátette: ennek a 19 százaléknak a növekményéről beszélnek, ezt kell "visszakompenzálni".

Az energiaügyi miniszter arra a kérdésre, hogy az energiacégek hozzájárulnak-e ehhez a kompenzációhoz, azt válaszolta: az adózás kérdése miniszterként nem hozzá tartozik.

Gulyás Gergely kiemelte: a 19 százalék nem a kompenzáció, hanem az egész éves fűtés januárra eső átlagos része. Azaz nem ez a kedvezmény mértéke, az a többletfogyasztáshoz igazodik majd, és a kormány dönt róla.

