Nem akárki tűnt fel Orbán Viktor mellett a legújabb fotóján

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új képpel jelentkezett a közösségi oldalán, amin vele van Szijjártó Péter, és Gáspár Győző lánya, Gáspár Evelin, aki a miniszter kommunikációs stábjában dolgozik.

Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal

– írta Orbán Viktor a fotóhoz.