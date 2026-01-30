Nem akárki tűnt fel Orbán Viktor mellett a legújabb fotóján

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új képpel jelentkezett a közösségi oldalán, amin vele van Szijjártó Péter, és Gáspár Győző lánya, Gáspár Evelin, aki a miniszter kommunikációs stábjában dolgozik.
Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal
– írta Orbán Viktor a fotóhoz.
