Nem akárki tűnt fel Orbán Viktor mellett a legújabb fotóján

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 12:36
Gáspár EvelinSzijjártó Péter
Orbán Viktor egyeztetésen vett részt a csapattal.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új képpel jelentkezett a közösségi oldalán, amin vele van Szijjártó Péter, és Gáspár Győző lánya, Gáspár Evelin, aki a miniszter kommunikációs stábjában dolgozik.

Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal 🇭🇺🇭🇺😎

– írta Orbán Viktor a fotóhoz.

