Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Szijjártó Péter tudatta, hogy először is azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait az európai gazdaság fejlesztése, a vasút- és útépítések, az emberek életének javítása helyett csoportosítsák át Kijev számára fegyvervásárlásra.

Emellett pedig azt szeretnék elérni, hogy tegyenek még több pénzt az ukrán energiarendszert támogató alapba - folytatta.

Tehát az 1500 milliárd eurós jóvátételi terven felül újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, (…) és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt adjunk

- emelte ki.

A miniszter azonban leszögezte, hogy a magyar kormány semmiképp nem fog ehhez hozzájárulni.

Amíg minket látnak, addig a magyar emberek pénzéből egy fillért nem küldhetnek el Ukrajnába ezen őrült ötletek keretében, legyen szó az ukrán jóléti tervről, az 1500 milliárd euróról, legyen szó a mai napon bejelentett újabb pénzügyi követelésekről

- hangsúlyozta.

Felejtsék el a magyar emberek pénzét! Amíg mi kormányzunk, erre ne számítsanak!

- fogalmazott.

Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy nyilvánvalóan nem véletlen, hogy Ukrajna nyíltan beszállt a magyarországi választási kampányba a Tisza Párt oldalán, mivel a Tisza Párt igent mondana mindezekre, Kijev anyagi és katonai támogatására, hazánk belerángatására a háborúba.