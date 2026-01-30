Orbán Viktor: Ezt a csatát meg kell nyernünk, és az látom, hogy ebben a kérdésben lázad Európa

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjút péntek reggel Orbán Viktor. A témák közt a januári rezsistop, a Nemzeti Petíció elindulása és Ukrajna egyre egyértelműbb beavatkozása a magyar választási kampányba is szerepelt.
Az interjú elején a miniszterelnököt a januári rezsistopról kérdezték. Orbán Viktor ekkor elmondta, hogy a kormány úgy számolt, az intézkedés nélkül a családok 30 százalékkal magasabb fűtésszámlát fizettek volna, ezért döntött úgy a kabinet, hogy 30 százalékos kedvezményt adnak a januári fűtésszámlák összegéből. A kormányfő szerint azonban még ijesztőbb, hogy a teljes rezsicsökkentés nélkül családok százezer szám kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe - írja a Ripost.
Beépült a gondolkodásunkba, hogy van rezsicsökkentés, nem szoktunk arra gondolni, hogy mi lenne velünk nélküle
- hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, majd hozzátette, a lengyelek és a csehek is háromszor, négyszer több rezsit fizetnek, mint a magyarok.
A miniszterelnök arra is emlékeztetett, a rezsicsökkentés bevezetésekor a DK támadta az intézkedést, de leszoktak róla, mert rájöttek, hogy a magyar embereknek ez fontos:
Most megjött a Tisza, és ők támadják, ők el is akarják törölni.
A Tisza Párt szerint, ha valamiért többet kell fizetni, akkor az jobb dolog is. Orbán Viktor szerint a választások tétje áprilisban, hogy
marad-e a rezsicsökkentés. Ha a nemzeti kormány marad hatalmon, akkor lesz, ha a baloldal - Tisza Párt vagy DK - nyer, akkor el fogják venni az emberektől.
A Tisza Párt szakpolitikusai azt mondják, hogy le kell válni az orosz energiáról, amivel egyben azt is mondják, hogy meg kell szüntetni rezsicsökkentést. Orosz gáz nélkül ugyanis fenntarthatatlan.
A miniszterelnök felidézte, hogy a rezsicsökkentés megtartásához neki három kemény és komoly tárgyalást kellett sikerre vinnie az elmúlt hónapokban:
Orbán Viktor szerint most pedig még Brüsszelt kell megfékezni, amely 2027-től megtiltja az orosz energia használatát az uniós országokban.
A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik egymással. Mindkettő azt szeretné ugyanis, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon, amely befekszik Kijevnek és befekszik Brüsszelnek is.
Ezért hozták létre a Tisza Pártot.
Kiemelte: érti Kijevet, mert Magyarország nem akar katonákat küldeni Ukrajnába, sem fegyvert, és nem járul hozzá ahhoz sem, hogy pénzt küldjünk.
Az ukránok viszont el akarják venni a pénzünket. Ennek neve is van, Ukrán jóléti terv és 800 milliárd eurót követelnek, meg még 700 milliárd eurót. Az unió pedig vagy hitelt vesz fel, mi erre is nemet mondunk, vagy több pénzt kell begyűjteniük a tagállamoktól. Ezért van az, hogy nem csak az energiapolitika meghackelésében érdekelt, hanem egy sokkal nagyobb céljuk is van, hogy legyen egy ukrán barát kormánya Magyarországnak
– összegzett, majd úgy folytatta, Brüsszelben kaptak egy dokumentumot, melyben szerepel Ukrajna 2027-es felvétele az unióba, ami már meghatározza a következő 7 éves költségvetést. Arra, hogy a Tisza-állítása szerint nem támogatja az uniós tagságot, azt mondta, itthon volt egy tiszás népszavazás, ahol a párt szimpatizánsai több mint a fele támogatta Ukrajna felvételét.
Ha most Ukrajna uniós tag lenne, háború lenne Európában, mert az egy illúzió, hogy egy tagállam egy nagyhatalommal harcol, és a többi tagország nem vonódik ebbe bele. Ezért szerintünk ez az uniós tagság sehogy nem lehetséges
– mondta. Jelezte, ennek gazdasági hatásai is negatívak hazánkra nézve, és itt van is egy összefogás a csehekkel, szlovákokkal, lengyelekkel.
Ezt a csatát meg kell nyernünk, és az látom, hogy ebben a kérdésben lázad Európa, rá fogják kényszeríteni a saját vezetőiket, hogy ezt ne támogassák. Ehhez nekünk előbb áprilisban kell nyernünk itthon, utána jöhet a csata Brüsszelben
– hangsúlyozta. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna követeléséből hazánknak 5652 milliárdot kellene kifizetni, ez azt jelenti, hogy minden magyar háztartásra 1,4 millió forintot jelent.
Brüsszel ezt úgy tudja biztosítani, ha arra kötelez minket, hogy eltöröljük a családtámogatásokat és Brüsszelbe küldjük, vagy eltöröljük a 13. havi nyugdíjat, és Brüsszelbe küldjük. A Tisza gazdasági programja például ezeket a kívánalmakat elégítené ki, hogy az ukrán háborút tovább fent tudják tartani. A másik lehetőség a hitelfelvétel, mondván, hogy majd Kijev visszafizeti, de mindenki tudja, hogy Kijev még több száz évig nem fogja tudni visszafizetni. Ezért nem szálltunk be ebbe a 90 milliárd eurós kölcsönbe sem
– mondta.
Arra a kérdésre, hogyan tudná kigazdálkodni a brüsszeli követelést hazánk, a miniszterelnök elmondta, ha nem nemzeti kormánya van Magyarországnak, akkor könnyedén: egyszerűen csak elveszik az emberektől a támogatást.
Már megszoktuk, hogy nemzeti kormánya van Magyarországnak, de volt itt korábban Gyurcsány-kormány és Bajnai-kormány is, akik a brüsszeli érdekeket szolgálták ki
- emlékeztetett Orbán Viktor.
A rendvédelmi dolgozóknak érkező fegyverpénzről elmondta, az érintett dolgozók arra tesznek esküt, hogy az országot megvédik az életük kockáztatásával, vagy feláldozásával. Nekik extra pénz jár, legyen szó határvédelemről vagy utcai szolgálatról.
És jól dolgoznak, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és a rendőrviccek sincsenek. Ehhez a munkához komoly iskolai végzettség kell, a katonaságnál is komoly előrelépések történtek, a katasztrófavédelemben dolgozók is helyt álltak a hidegben, megérdemlik, hogy ezt az extrapénzt megkapják
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnöki interjút itt lehet visszanézni:
