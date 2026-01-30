Orbán Viktor: Ezt a csatát meg kell nyernünk, és az látom, hogy ebben a kérdésben lázad Európa

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjút péntek reggel Orbán Viktor. A témák közt a januári rezsistop, a Nemzeti Petíció elindulása és Ukrajna egyre egyértelműbb beavatkozása a magyar választási kampányba is szerepelt.

Megtartotta a hagyományossá vált, pénteki interjúját Orbán Viktor / Fotó: MW

Interjút adott Orbán Viktor: mutatjuk a részleteket!

Az interjú elején a miniszterelnököt a januári rezsistopról kérdezték. Orbán Viktor ekkor elmondta, hogy a kormány úgy számolt, az intézkedés nélkül a családok 30 százalékkal magasabb fűtésszámlát fizettek volna, ezért döntött úgy a kabinet, hogy 30 százalékos kedvezményt adnak a januári fűtésszámlák összegéből. A kormányfő szerint azonban még ijesztőbb, hogy a teljes rezsicsökkentés nélkül családok százezer szám kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe - írja a Ripost.

Beépült a gondolkodásunkba, hogy van rezsicsökkentés, nem szoktunk arra gondolni, hogy mi lenne velünk nélküle

- hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, majd hozzátette, a lengyelek és a csehek is háromszor, négyszer több rezsit fizetnek, mint a magyarok.

A miniszterelnök arra is emlékeztetett, a rezsicsökkentés bevezetésekor a DK támadta az intézkedést, de leszoktak róla, mert rájöttek, hogy a magyar embereknek ez fontos:

Most megjött a Tisza, és ők támadják, ők el is akarják törölni.

A Tisza Párt szerint, ha valamiért többet kell fizetni, akkor az jobb dolog is. Orbán Viktor szerint a választások tétje áprilisban, hogy

marad-e a rezsicsökkentés. Ha a nemzeti kormány marad hatalmon, akkor lesz, ha a baloldal - Tisza Párt vagy DK - nyer, akkor el fogják venni az emberektől.

A Tisza Párt szakpolitikusai azt mondják, hogy le kell válni az orosz energiáról, amivel egyben azt is mondják, hogy meg kell szüntetni rezsicsökkentést. Orosz gáz nélkül ugyanis fenntarthatatlan.

A miniszterelnök felidézte, hogy a rezsicsökkentés megtartásához neki három kemény és komoly tárgyalást kellett sikerre vinnie az elmúlt hónapokban:

Meg kellett győzni az amerikai elnököt, hogy a magyarokat ne sújtsák azok szankciók, amelyet az amerikaiak azokra az országokra vetettek ki, amelyek orosz energiát importálnak; Az orosz elnökkel megállapodtak, hogy a nehézségek ellenére biztosított lesz a Magyarország számára megígért gázmennyiség leszállítása; A török elnökkel pedig a hazánk felé tartó gáz útvonalának biztosítása volt a tárgyalás alapja, ami szintén sikerrel zárult.

Orbán Viktor szerint most pedig még Brüsszelt kell megfékezni, amely 2027-től megtiltja az orosz energia használatát az uniós országokban.