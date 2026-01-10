Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Less be a kulisszák mögé! Ezt csinálta Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson tarott beszéde előtt!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 16:54
kulisszatitkokFidesz-kongresszus
Kulisszatitkok a gyűlésről.

Orbán Viktor beszédével zárult a 31. Fidesz-kongresszus január 10-én. A miniszterelnök a Facebook-oldalán megmutatta, hogy teltek a színpadra lépése előtti pillanatok.

A miniszterelnök a videóban felfedte: bizony minden egyes beszéde előtt izgul valamennyire. "Mindegy, hogy kicsi, nagy, sok ezer vagy öt ember előtt, ha mondani akarsz valamit, mindig izgalmas kérdés, hogy sikerül-e jól elmondanod. Nem úgy, hogy neked tetsszen, hanem aki hallgat, az megértse, és megtalálja hozzá a kapcsolódást" - magyarázta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
