Less be a kulisszák mögé! Ezt csinálta Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson tarott beszéde előtt!

Orbán Viktor beszédével zárult a 31. Fidesz-kongresszus január 10-én. A miniszterelnök a Facebook-oldalán megmutatta, hogy teltek a színpadra lépése előtti pillanatok.

A miniszterelnök a videóban felfedte: bizony minden egyes beszéde előtt izgul valamennyire. "Mindegy, hogy kicsi, nagy, sok ezer vagy öt ember előtt, ha mondani akarsz valamit, mindig izgalmas kérdés, hogy sikerül-e jól elmondanod. Nem úgy, hogy neked tetsszen, hanem aki hallgat, az megértse, és megtalálja hozzá a kapcsolódást" - magyarázta.