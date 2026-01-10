Orbán Viktor: A magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba

Január 10-én megtartották a 31. Fidesz-kongresszust. Az eseményt Orbán Viktor beszéde zárta, melyben többek közt a 2026 áprilisi választások tétjéről is beszélt az egybegyűltek előtt. A beszéd kulcsmondatait közösségi oldalán tette közzé a miniszterelnök.

Ebben Orbán Viktor kiemeli: tavasszal sorsot választunk Magyarországnak.

"Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt, nem a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba. És ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízzátok el magatokat, ha megőrizzük az alázatot, a jutalom sem marad el, és újra győzni fogunk" - jelentette ki a kormányfő, aki megüzente: