Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: A magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba

Fidesz-kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 20:58
VálasztásokOrbán Viktor
A Fidesz-kongresszuson elhangzott legfontosabb mondatokat összegzi a miniszterelnök videója.

Január 10-én megtartották a 31. Fidesz-kongresszust. Az eseményt Orbán Viktor beszéde zárta, melyben többek közt a 2026 áprilisi választások tétjéről is beszélt az egybegyűltek előtt. A beszéd kulcsmondatait közösségi oldalán tette közzé a miniszterelnök.

Ebben Orbán Viktor kiemeli: tavasszal sorsot választunk Magyarországnak.

"Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt, nem a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba. És ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízzátok el magatokat, ha megőrizzük az alázatot, a jutalom sem marad el, és újra győzni fogunk" - jelentette ki a kormányfő, aki megüzente:

A biztos választás mi vagyunk!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu