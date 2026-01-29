Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Elindult a nemzeti petíció postázása. Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A Nemzeti Petíció postázásáról itt írtunk korábban:
A miniszterelnök a videójához még hozzátette:
A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
