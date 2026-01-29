Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 19:43
nemzeti petícióBrüsszelvideó
Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent.
Bors
A szerző cikkei

Elindult a nemzeti petíció postázása. Az elsőt én kézbesítettem a címzettnek - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. 

A Nemzeti Petíció postázásáról itt írtunk korábban:

A miniszterelnök a videójához még hozzátette

A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Orbán Viktor: A magyaroknak lehetőségük van üzenni Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu