Döbbenetes videó látott napvilágot Orbán Viktorról: nem hiszed el, hogy mit csinált a miniszterelnök

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 14:38
nemzeti petíciópostás
Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Orbán Viktor a nap folyamán egy izgalmas videóval jelentkezett a Facebook-oldalán elérhető hírcsatornáján. Már postázzák a Nemzeti Petíciót.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök ugyanis Németh Balázs választókörzetéből jelentkezett be, kezében a Nemzeti Petícióval. Méghozzá annak az apropóján, hogy egy valakinek ő maga fogja személyesen kézbesíteni a Nemzeti Petíciót. A nagy eseményről most megosztott egy újabb videót, ezúttal már úgy, hogy az mindenki számár elérhető legyen. 

Ma én voltam a postás! 

- írta az izgalmas videóhoz a kormányfő. 

Orbán Viktor: Ma én voltam a postás!  

 

