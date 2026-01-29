Döbbenetes videó látott napvilágot Orbán Viktorról: nem hiszed el, hogy mit csinált a miniszterelnök

A miniszterelnök ugyanis Németh Balázs választókörzetéből jelentkezett be, kezében a Nemzeti Petícióval. Méghozzá annak az apropóján, hogy egy valakinek ő maga fogja személyesen kézbesíteni a Nemzeti Petíciót. A nagy eseményről most megosztott egy újabb videót, ezúttal már úgy, hogy az mindenki számár elérhető legyen.
Ma én voltam a postás!
- írta az izgalmas videóhoz a kormányfő.
