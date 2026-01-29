Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:01
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.
"Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt.

- emelte ki.

Erőt, egészséget! 

- tette hozzá a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!

 

