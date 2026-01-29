Orbán Viktor: Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!

"Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt.
- emelte ki.
Erőt, egészséget!
- tette hozzá a kormányfő.
