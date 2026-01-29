Titokzatos bejelentést tett Orbán Viktor: kinek viszi házhoz a nemzeti petíciót?

Németh Balázs választókörzetéből jelentkezett Orbán Viktor, kezében a nemzeti petícióval.
A mai meló az, hogy a Balázzsal kivisszük ezt a petíciót a címzettnek, akinek most nem áruljuk el a nevét. Mi leszünk a postások: egészen pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!
- mondta el a hírcsatornáján közzétett videóban a miniszterelnök.
