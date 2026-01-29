Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Titokzatos bejelentést tett Orbán Viktor: kinek viszi házhoz a nemzeti petíciót?

németh balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:43
orbán viktornemzeti petícióbejelentés
Fontos küldeményt szállít Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Németh Balázs választókörzetéből jelentkezett Orbán Viktor, kezében a nemzeti petícióval. 

ORBÁN Viktor; SZITA Károly
Házhoz viszi a nemzeti petíciót Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt mondta el Orbán Viktor

A mai meló az, hogy a Balázzsal kivisszük ezt a petíciót a címzettnek, akinek most nem áruljuk el a nevét. Mi leszünk a postások: egészen pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

- mondta el a hírcsatornáján közzétett videóban a miniszterelnök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
