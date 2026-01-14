Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Mi vagyunk a biztos választás! - Videó

választás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 20:40
FideszOrbán Viktor
Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.

Mint az ismert, múlt szombaton a Fidesz-kongresszusán nyilvánossá vált a párt választási-szlogenje, ami a biztos választást kapta.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Mi vagyunk a biztos választás!

A miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amiben a Fidesz-kongresszus eddig nem látott jelenetei mellett a tavalyi év legjobb pillanatai is felfedezhetőek.

Mi vagyunk a biztos választás!

- írta a bejegyzésében a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

 

