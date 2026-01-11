Ezt Magyar Péter nem teszi zsebre: keményen beleszálltak a Fidesz-kongresszuson

Kemény üzenetekkel és kíméletlen ténymegállapításokkal sorozták a Fidesz-kongresszuson a legújabb baloldali üdvöskét: Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A felszólalók egyértelművé tették: Magyar Péter és a Tisza Párt nem valódi alternatíva, hanem egy régi baloldali konstrukció új köntösben, Brüsszel szolgálatába állítva. A kongresszusi színpadon egymás után hangzottak el azok a mondatok, amelyeket a Tisza elnöke aligha tesz majd zsebre. Lássuk a legjobbakat!
Nem maradtak adósak az üzenetekkel a Fidesz-kongresszus felszólalói: Magyar Péterre és a Tisza Pártra össztűz zúdult, a kormánypárt vezetői világossá tették, mit gondolnak.
Kocsi Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már a nyitómondatával zseniálisan odaszúrt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk
– hangzott el ironikusan, a közönség legnagyobb megelégedésére, amit hangos nevetéssel is kifejeztek.
…idézet a Tisza Párt legőszintébb emberétől, Tarr Zoltántól származnak ezek a szavak…
– tette hozzá, egyértelművé téve a célzást Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének elhíresült szavaira. Ők, vagyis a Tisza ugyanis így gondolják, és így is viselkednek, semmilyen fontos dologban nem foglalnak állást, hallgatnak. Vagy legalábbis próbálnak, hiszen a vezetőik rendszeresen elszólják magukat, ma már világosan látszik, pontosan tudjuk, hogy megszorításokra készülnek, és arra, hogy a Fidesz által bevezetett kedvezményeket elveszik.
Magyar Péter megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is
– emelte ki Kocsis Máté, pontos képet adva ezzel arról, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt hogyan árulja a magyar embereket Brüsszelben.
Ezután a frakcióvezető azokat a tételeket sorolta fel, amelyek számára és a politikai közössége számára újdonságként hatottak az utóbbi időben:
Azt sem tudtuk, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait…
De van, amiben nincs újdonság:
…ezek ugyanazok, Bokrostól Kéri Lászlón át Surányiig, és ugyanúgy fogjuk legyőzni őket …készüljünk, mert 92 nap múlva felkenjük a Tisza Pártot a falra.”
Kövér László, az Országgyűlés elnöke következetesen „Peter Magyarként” emlegette Magyar Pétert, utalva arra, hogy nem magyar, hanem brüsszeli érdekeket szolgál:
Ha nem vigyázunk, mindent elveszíthetünk… Peter Magyarnak és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem a tettei nem hagynak kétséget
- mondta az Országgyűlés elnöke.
A kongresszus egyik legkeményebb felszólalása Menczer Tamástól, a Fidesz kommunikációs igazgatójától érkezett:
Üzenem, a hazug-műmájer figuráknak: vége.
Majd személyesen is Magyar Péterhez fordult:
Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! … Április után nem lesz semmid! … Már most sincs. A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna. Három hónap múlva nem marad neked senki, csak Ruszin-Szendi, de vele vigyázz, fegyvere van.
Végül Orbán Viktor miniszterelnök tette fel a nyílzáporra a koronát.
Itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás. … Amikor valaki önmerényletről, berepülő drónról és választási csalásról beszél, tudhatjuk, hogy már a választási vereségét magyarázza. ...Itt a vége, fuss el véle. A vége már megvan. Már csak a futás van hátra. Fussatok Brüsszelig!Ott vár rátok Manfréd Papa és Ursula Mama. Majd megvigasztal benneteket!”
- üzente a miniszterelnök Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.
A Fidesz Kongresszusának üzenete kristálytiszta: a Tisza Párt nem valódi alternatíva, Magyar Péter pedig nemcsak politikai, hanem hitelességi kihívással is szembenéz. A kormánypárt vezetői világossá tették: ezért feltétlenül szükséges, hogy a jelenlegi kormány maradjon hatalmon, és ne a brüsszeli érdekeket szolgáló baloldali Tisza Párt kerüljön a kormányrúdhoz.
