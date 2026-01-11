Ezt Magyar Péter nem teszi zsebre: keményen beleszálltak a Fidesz-kongresszuson

Kemény üzenetekkel és kíméletlen ténymegállapításokkal sorozták a Fidesz-kongresszuson a legújabb baloldali üdvöskét: Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A felszólalók egyértelművé tették: Magyar Péter és a Tisza Párt nem valódi alternatíva, hanem egy régi baloldali konstrukció új köntösben, Brüsszel szolgálatába állítva. A kongresszusi színpadon egymás után hangzottak el azok a mondatok, amelyeket a Tisza elnöke aligha tesz majd zsebre. Lássuk a legjobbakat!

Kocsis Máté Fidesz-kongresszuson

Magyar Péter nem valódi alternatíva

Nem maradtak adósak az üzenetekkel a Fidesz-kongresszus felszólalói: Magyar Péterre és a Tisza Pártra össztűz zúdult, a kormánypárt vezetői világossá tették, mit gondolnak.

Kocsi Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már a nyitómondatával zseniálisan odaszúrt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– hangzott el ironikusan, a közönség legnagyobb megelégedésére, amit hangos nevetéssel is kifejeztek.

…idézet a Tisza Párt legőszintébb emberétől, Tarr Zoltántól származnak ezek a szavak…

– tette hozzá, egyértelművé téve a célzást Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének elhíresült szavaira. Ők, vagyis a Tisza ugyanis így gondolják, és így is viselkednek, semmilyen fontos dologban nem foglalnak állást, hallgatnak. Vagy legalábbis próbálnak, hiszen a vezetőik rendszeresen elszólják magukat, ma már világosan látszik, pontosan tudjuk, hogy megszorításokra készülnek, és arra, hogy a Fidesz által bevezetett kedvezményeket elveszik.

Magyar Péter megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is

– emelte ki Kocsis Máté, pontos képet adva ezzel arról, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt hogyan árulja a magyar embereket Brüsszelben.

Ezután a frakcióvezető azokat a tételeket sorolta fel, amelyek számára és a politikai közössége számára újdonságként hatottak az utóbbi időben:

Azt sem tudtuk, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait…

De van, amiben nincs újdonság:

…ezek ugyanazok, Bokrostól Kéri Lászlón át Surányiig, és ugyanúgy fogjuk legyőzni őket …készüljünk, mert 92 nap múlva felkenjük a Tisza Pártot a falra.”

Kövér László, az Országgyűlés elnöke következetesen „Peter Magyarként” emlegette Magyar Pétert, utalva arra, hogy nem magyar, hanem brüsszeli érdekeket szolgál:

Ha nem vigyázunk, mindent elveszíthetünk… Peter Magyarnak és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem a tettei nem hagynak kétséget

- mondta az Országgyűlés elnöke.