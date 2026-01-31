Orbán Viktor: Jobbra húz a szív

Hatvan adott otthont a szombati Háborúellenes Gyűlésnek, ahol természetesen Orbán Viktor beszéde jelentette az esemény fénypontját. Rengetegen várták a miniszterelnököt, egy idős hölgy pedig különleges dolgot kért tőle: kézfogást és ölelést.
Jobbra húz a szív. Köszönöm!
- osztotta meg a megható pillanatot a közösségi oldalán később a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor videót!
