Orbán Viktor: Jobbra húz a szív

Hatvan adott otthont a szombati Háborúellenes Gyűlésnek, ahol természetesen Orbán Viktor beszéde jelentette az esemény fénypontját. Rengetegen várták a miniszterelnököt, egy idős hölgy pedig különleges dolgot kért tőle: kézfogást és ölelést.

Megható fogadtatásban volt része Orbán Viktornak / Fotó: /MW

Jobbra húz a szív. Köszönöm!

- osztotta meg a megható pillanatot a közösségi oldalán később a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videót!