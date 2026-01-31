Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Jobbra húz a szív

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 18:41
meghatóOrbán Viktor
Megható pillanatot osztott meg Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Hatvan adott otthont a szombati Háborúellenes Gyűlésnek, ahol természetesen Orbán Viktor beszéde jelentette az esemény fénypontját. Rengetegen várták a miniszterelnököt, egy idős hölgy pedig különleges dolgot kért tőle: kézfogást és ölelést.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV ÖLELÉS
Megható fogadtatásban volt része Orbán Viktornak / Fotó: /MW

Jobbra húz a szív. Köszönöm! 

- osztotta meg a megható pillanatot a közösségi oldalán később a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videót!

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu