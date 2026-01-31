Orbán Viktor: Üzenjük a tiszásoknak, hogy...

Fontos bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlést követően, amelyet január utolsó napján tartottak meg, ezúttal Hatvanban. A miniszterelnök ekkor a tiszásoknak üzent.

A tiszásoknak üzent Orbán Viktor / Fotó: /MW

Üzenjük a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz

- jelentette ki a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!