Orbán Viktor: Üzenjük a tiszásoknak, hogy...

Fontos bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlést követően, amelyet január utolsó napján tartottak meg, ezúttal Hatvanban. A miniszterelnök ekkor a tiszásoknak üzent.
Üzenjük a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz
- jelentette ki a kormányfő.
