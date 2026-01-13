Orbán Viktor: Ezért kell a Tisza-féléket távol tartani a kormányzástól – videó

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően így folytatta:

Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya. Ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.

