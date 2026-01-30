Ezt mondta Orbán Viktor Gáspár Evelinről

Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában Gáspár Evelinnel beszélget, aki elmondja, hogyan bántották őt sokan, mikor kiderült, hogy Szijjártó Péterrel dolgozik együtt – a kormányfő pedig jól meglepődött, mikor kiderült, hogy Gáspár Győző lánya még bokszolni is tud.

Gáspár Evelin, Orbán Viktor és Szijjártó Péter / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

➡️ Indul a kampány! Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit leboxol. 🥊

Hajrá, Evelin!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

