Ezt mondta Orbán Viktor Gáspár Evelinről

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában Gáspár Evelinnel beszélget, aki elmondja, hogyan bántották őt sokan, mikor kiderült, hogy Szijjártó Péterrel dolgozik együtt – a kormányfő pedig jól meglepődött, mikor kiderült, hogy Gáspár Győző lánya még bokszolni is tud.
Indul a kampány! Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit leboxol.
Hajrá, Evelin!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.