Ezt mondta Orbán Viktor Gáspár Evelinről

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a legújabb videójában Gáspár Evelinnel beszélget, aki elmondja, hogyan bántották őt sokan, mikor kiderült, hogy Szijjártó Péterrel dolgozik együtt – a kormányfő pedig jól meglepődött, mikor kiderült, hogy Gáspár Győző lánya még bokszolni is tud.

Gáspár Evelin, Orbán Viktor és Szijjártó Péter / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Indul a kampány! Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit leboxol. Hajrá, Evelin!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.