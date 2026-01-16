Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 08:35 / FRISSÍTÉS: 2026. január 16. 08:35
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

800 milliárd euróból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat - jelentette be a közösségi oldalán péntek reggel Orbán Viktor.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor legfrissebb bejegyzését!

 

