Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

800 milliárd euróból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat - jelentette be a közösségi oldalán péntek reggel Orbán Viktor.
Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!
- tette hozzá a miniszterelnök.
