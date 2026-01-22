Menczer Tamás: Ilyenek a brüsszeli bábfigurák! A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen…

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Ursula von der Leyennel szemben bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az Európai Parlament csütörtökön délben hozott ítéletet az Európai Bizottság elnökének ügyében. A Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben.

Az esettel kapcsolatban most pedig Menczer Tamás is megosztott egy videót a közösségi oldalán.

A Tisza nem szavazott von der Leyen ellen, megvédték. Ilyenek a brüsszeli bábfigurák. Elárulták a magyar gazdákat, odaálltak a háborúpárti és ukránpárti von der Leyen mellé. Ma is kiderült, hogy a Fidesz a biztos választás

- mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.